नोकिया ने लॉन्च किया कम कीमत में 50MP कैमरे वाला फोन, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

स्मार्टफोन ब्रांड नोकिया ने अपने एक और बजट स्मार्टफोन Nokia G11 Plus को भारत में लॉन्च कर दिया है। नए फोन को Nokia G11 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस फोन को इसी साल जून में ग्लोबली लॉन्च किया गया था। Nokia G11 Plus में 6.5 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले और तीन दिन की बैटरी लाइफ का सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने Nokia G11 Plus को लेकर तीन सालों तक एंड्रॉयड अपडेट का वादा किया है।