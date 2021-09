नोकिया का बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कीमत 6000 रुपये से भी कम

{"_id":"6140d6e10a0d856b80715df0","slug":"nokia-c01-plus-entry-level-smartphone-with-android-11-launched-in-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0928\u094b\u0915\u093f\u092f\u093e \u0915\u093e \u092c\u091c\u091f \u0938\u094d\u092e\u093e\u0930\u094d\u091f\u092b\u094b\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u0915\u0940\u092e\u0924 6000 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0915\u092e","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

एचएमडी ग्लोबल ने भारतीय बाजार में नोकिया के नए स्मार्टफोन Nokia C01 Plus को लॉन्च कर दिया है। Nokia C01 Plus एक एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन है जिसे एंड्रॉयड गो एडिशन के साथ पेश किया गया है। Nokia C01 Plus में 5.45 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है और इसके अलावा इस फोन में फ्रंट और रियर दोनों पैनल पर कैमरे दिए गए हैं। कैमरे के साथ फ्लैश लाइट भी है। Nokia C01 Plus में 1.6GHz क्लॉक स्पीड का ऑक्टाकोर प्रोसेसर भी है।



Nokia C01 Plus की कीमत

Nokia C01 Plus की कीमत 5,999 रुपये रखी गई है और यह फोन एक ही वेरियंट 2 जीबी रैम और 16 जीबी स्टोरेज में मिलेगा। फोन को नोकिया के ऑनलाइन स्टोर के अलावा अमेजन और तमाम रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा। Nokia C01 Plus ब्लू और पर्पल कलर में उपलब्ध होगा। इस फोन के साथ जियो का ऑफर भी मिल रहा है। जियो के ग्राहकों को 10 फीसदी का इंस्टैंट प्राइस सपोर्ट मिलेगा। जियो के ग्राहकों को यह फोन 5,399 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा यदि आप 249 रुपये या इससे अधिक का रिचार्ज कराते हैं तो आपको मिंत्रा,फार्मइजी और मेकमायट्रिप पर 4,000 रुपये तक के फायदे मिलेंगे।



Nokia C01 Plus की स्पेसिफिकेशन

Nokia C01 Plus में 5.45 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1440 पिक्सल है। फपोन की बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है और अंदर की ओर मेटल एलॉय दिया गया है। फोन में 2 जीबी रैम के साथ 16 जीबी की स्टोरेज है जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 128 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। फोन में Unisoc SC9863a 1.6GHz क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर है। फोन में एंड्रॉयड 11 (गो एडिशन)



Nokia C01 Plus का कैमरा

नोकिया के इस फोन में सिंगर रियर और सिंगल फ्रंट कैमरा दिया गया है। Nokia C01 Plus में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है जिसके साथ एचडीआर का सपोर्ट है। वहीं फ्रंट में 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दोनों कैमरे के साथ एलईडी फ्लैश लाइट दी गई है।



Nokia C01 Plus की बैटरी

Nokia C01 Plus में 3000mAh की बैटरी दी गई है जिसे लेकर पूरे दिन के बैकअप का दावा किया गया है। फोन का वजन 157 ग्राम है। फोन के साथ दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इसके अलावा इसमें कनेक्टिविटी के लिए 4जी, ब्लूटूथ, 3.5एमएम, जीपीएस का हेडफोन जैक दिया गया है।