Moto G8 Plus आज होगा लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक

लेनोवो के स्वामित्व वाली कंपनी मोटोरोला आज यानी 24 अक्टूबर 2019 को ब्राजील में अपना नया स्मार्टफोन (Moto G8 Plus) लॉन्च करने वाली है। फोन की लॉन्चिंग रात 8 बजे होगी। Moto G8 Plus मोटो जी7 प्लस का अपग्रेडेड वर्जन होगा। इस फोन की हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा।वैसे तो फोन की वास्तविक कीमत की जानकारी लॉन्चिंग इवेंट में ही मिलेगा, लेकिन मोटो जी7 प्लस की कीमत को देखें तो इस फोन की कीमत भी उसी के आसपास हो सकती है। Moto G7 Plus 299 यूरो यानी करीब 23,600 रुपये में लॉन्च हुआ था। ऐसे में इस फोन की की कीमत भी 24 हजार रुपये के करीब हो सकती है।इस फोन में एंड्रॉयड पाई 9.0 मिलेगा। मोटो जी8 प्लस में 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगी जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2280 पिक्सल होगा। इसके अलावा फोन में स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा। इसमें 4 जीबी रैम के साथ 128 जीबी की स्टोरेज मिलेगी जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से आगे बढ़ाया जा सकेगा।कैमरे की बात करें तो इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा होगा जिसमें एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और तीसरा 5 मेगापिक्सल का डेफ्थ लेंस होगा। वहीं सेल्फी के लिए इस फोन में 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा।इस फोन में 4000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। फोन में डुअल सिम सपोर्ट के साथ, ब्लूटूथ 5.0, वाई-फाई, एनएफसी और 3.5एमएम का हेडफोन जैक मिलेगी।