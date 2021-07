Micromax In 2b 30 जुलाई को भारत में होगा लॉन्च, कम कीमत में मिलेगा बहुत कुछ

{"_id":"6100d5c1400a1e2bd54e230d","slug":"micromax-in-2b-launch-in-india-on-30-july-with-dual-rear-cameras","type":"story","status":"publish","title_hn":"Micromax In 2b 30 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 \u0915\u094b \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b\u0917\u093e \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u0915\u092e \u0915\u0940\u092e\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0915\u0941\u091b","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

सार Micromax In 2b की बिक्री फ्लिपकार्ट से होगी। इसका टीजर भी जारी हो गया है। फ्लिपकार्ट पर जारी टीजर में फोन के कुछ फीचर्स की भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा Micromax In 2b की डिजाइन भी सामने आई है।

माइक्रोमैक्स का नया स्मार्टफोन Micromax In 2b कल यानी 30 जुलाई को भारत में लॉन्च हो रहा है। Micromax In 2b की बिक्री फ्लिपकार्ट से होगी। इसका टीजर भी जारी हो गया है। फ्लिपकार्ट पर जारी टीजर में फोन के कुछ फीचर्स की भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा Micromax In 2b की डिजाइन भी सामने आई है।



Micromax In 2b की डिजाइन वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले वाली होगी। इसके अलावा फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा जो कि बैक पैनल पर लेफ्ट में ऊपर की होगा। Flipkart पर फोन का अलग से एक पेज भी लाइव हो गया है। Micromax In 2b की भारत में लॉन्चिंग 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे होगी। फोन को फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की साइट से ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर में खरीदा जा सकेगा।



Micromax In 2b में रियर पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और राइट में पावर बटन मिलेगा। फोन ग्रेडियंट फिनिश के साथ आएगा जो कि बैक पैनल पर होगा। फोन के प्रोसेसर के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ग्राफिक्स के लिए Mali G52 GPU मिलेगा।



Micromax In 2b में 5000mAh की बैटरी मिलेगी जिसे लेकर 160 घंटे के म्यूजिक प्लेबैक, 20 घंटे वेब ब्राउजिंग और 15 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग का दावा है। नया फोन पिछले साल लॉन्च हुए Micromax In 1b का अपग्रेडेड वर्जन होगा जिसे मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर और 4 जीबी तक रैम के साथ पेश किया गया था। नए फोन की कीमत 10 हजार रुपये से कम होगी।