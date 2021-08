Micromax IN 2b की भारत में पहली सेल आज, कीमत सिर्फ 7,999 रुपये

घरेलू कंपनी माइक्रोमैक्स ने हाल ही में Micromax In 2b को भारत में लॉन्च किया गया है। यह फोन पिछले साल लॉन्च Micromax In 1b का अपग्रेडेड वर्जन है। Micromax In 2b के लिए कंपनी नो हैंग फोन स्लोगल का इस्तेमाल कर रही है। माइक्रोमैक्स के इस फोन की आज यानी 6 अगस्त को पहली सेल है। Micromax In 2b को आज दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। Micromax In 2b में 6.52 इंच की HD+ वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें Unisoc T610 प्रोसेसर है। फोन में बैक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।Micromax In 2b की शुरुआती कीमत 7,999 रुपये है। इस कीमत में 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी की स्टोरेज है। वहीं 6 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज की कीमत 8,999 रुपये है। फोन को ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर में खरीदा जा सकेगा। इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की साइट से होगी।Micromax In 2b में एंड्रॉयड 11 दिया गया है। फोन में 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले है जिसकी ब्राइटनेस 400 निट्स है। फोन में Unisoc T610 प्रोसेसर है जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसमें 6 जीबी तक रैम के साथ 64 जीबी तक की स्टोरेज है जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 256 तक बढ़ाया जा सकेगा।कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f/1.8 है। वहीं दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल है। कैमरे के साथ नाइट, पोट्रेट, ब्यूटी, मोशन फोटो जैसे मोड्स हैं। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा।