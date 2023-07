{"_id":"64a6ae36d618ac33420a8c49","slug":"just-corseca-unleashes-stalker-a-unique-figurine-like-gadget-for-everyone-2023-07-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"JUST CORSECA ने लॉन्च किया अनोखी डिजाइन वाला ईयरबड्स Stalker","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Thu, 06 Jul 2023 05:37 PM IST

घरेलू कंपनी JUST CORSECA ने अपने नए ईयरबड्स Stalker को पेश किया है जो कि एक अनोखी डिजाइन के साथ आता है। इसे लेकर कंपनी ने कहा है कि इस बड्स के साथ नई टेक्नोलॉजी और शानदार डिजाइन मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने बेस्ट ऑडियो क्वालिटी का भी दावा किया है।

Just Corseca Stalker TWS ईयरबड्स 6,999 रुपये की कीमत पर 12 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध है। प्रोडक्ट को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाईट Justcorseca.in और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, Flipkart, and और Myntra से खरीदा जा सकता है।यह देश भर में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। ब्रांड पहले 50 उपभोक्ताओं के लिए FLAT 50% डिस्काउंट भी लेकर आया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर कूपन कोड FIRST50 का उपयोग कर इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं।इसमें J6973 चिपसेट है और कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ V5.1 है। इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक बड्स के साथ टच कंट्रोल दिया गया है जिसकी मदद से आप कॉल रिसीव कर सकेंगे और वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकेंगे।इसमें दिए गए वॉयस असिस्टेंट कनेक्टेड फोन की बैटरी के बारे में भी जानकारी देंगे। बड्स के साथ दो घंटे की चार्जिंग पर 3 घंटे का टॉकटाइम मिलेगा। Just Corseca Stalker को ब्लैक, ब्लू और पिंक कलर में खरीदा जा सकेगा।