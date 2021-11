Jio Phone Next: अब इस वेबसाइट से खरीद सकते हैं फोन, नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन

जियो और गूगल के पहले स्मार्टफोन Jio Phone Next को खरीदने के लिए अब आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। Jio Phone Next को अब रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। रिलायंस डिजिटल की साइट से Jio Phone Next को बिना रजिस्ट्रेशन खरीदा जा सकता है।Jio Phone Next को इस महीने की शुरुआत में पेश किया गया था और इसकी बिक्री प्री-रजिस्ट्रेशन के जरिए हो रही थी। Jio Phone Next की कीमत 6,499 रुपये है और इसे 305.93 रुपये मासिक ईएमआई पर खरीदा जा सकता है, हालांकि आप चाहें तो पूरे पैसे देकर भी फोन को खरीद सकते हैं। ईएमआई पर फोन खरीदने पर आपको रिचार्ज नहीं कराना होगा।फोन के साथ पहला और सबसे सस्ता ईएमआई प्लानके नाम से है। इस प्लान में ग्राहक यदि आप 18 महीनों की ईएमआई चुनते हैं तो आपको हर महीने 350 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि 24 महीनों की ईएमआई के लिए हर महीने 300 रुपये देने होंगे। इस प्लान में आपको हर महीने 5 जीबी डाटा और 100 मिनट की प्रतिमाह कॉलिंग मिलेगी। 100 मिनट खत्म होने के बाद आपको कॉलिंग के लिए रिचार्ज कराना होगा।फोन में 5.45 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसपर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। फोन में क्वॉलकॉम का क्वॉडकोर QM 215 प्रोसेसर है। इसके अलावा फोन में 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की स्टोरेज है जिसे मेमोरी कार्ड की मदद 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा।फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में डुअल सिम सपोर्ट है जिसमें एक नैनो सिम लगेगा। इसमें 3500एमएएच की बैटरी भी है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ जैसे विकल्प हैं। हॉटस्पॉट की सुविधा भी दी गई है।