Jio Phone Next की बुकिंग भारत में शुरू, व्हाट्सएप से भी बुक कर सकेंगे यह फोन

रिलायंस जियो अपने नए स्मार्टफोन Jio Phone Next का प्रचार-प्रसार सबसे किफायती स्मार्टफोन के तौर पर कर रहा है। पिछले सप्ताह ही Jio Phone Next की कीमत और उपलब्धता की घोषणा हुई है और अब Jio Phone Next की प्री-बुकिंग भारतीय बाजार में शुरू कर दी गई है। फोन दीवाली से उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन को जियो ने गूगल के साथ डिजाइन किया है। गूगल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम ‘प्रगति’ और क्वालकॉम के पॉवरफुल प्रोसेसर के साथ जियोफोन नेक्स्ट को पेश किया गया है।जियोफोन नेक्स्ट की बुकिंग तीन तरीकों से की जा रही है। पहला तरीका है, ऑनलाइनलिंक पर विजिट कर मोबाइल बुक किया जा सकता है। दूसरा ग्राहक अपने व्हाट्सएप सेपर ‘HI’ लिखकर मैसेज भेज सकते हैं। तीसरा तरीका है जियोमार्ट डिजिटल रिटेल स्टोर पर जा कर फोन बुक कराना। जियोमार्ट डिजटल के करीब 30 हजार स्टोर पार्टनर हैं जहां से फोन को बुक किया जा सकता है।विश्लेषकों का मानना है कि जियो फोन नेक्स्ट से ना केवल जियो की ग्राहक संख्या में इजाफा होगा बल्कि जियो का प्रति यूजर औसत रेवेन्यू (ARPU) भी बढ़ेगा। देश में 30 करोड़ के करीब 2जी ग्राहक हैं और जियो अपने जियोफोन नेक्स्ट से बहुत बड़ी संख्या में इन ग्राहकों को अपनी और खींच सकता है। जियो के मालिक मुकेश अंबानी पहले ही 2जी मुक्त भारत का नारा देकर अपनी रणनीति जाहिर कर चुके हैं।फोन में 5.45 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसपर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। फोन में क्वॉलकॉम का क्वॉडकोर QM 215 प्रोसेसर है। इसके अलावा फोन में 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की स्टोरेज है जिसे मेमोरी कार्ड की मदद 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में डुअल सिम सपोर्ट है जिसमें एक नैनो सिम लगेगा। इसमें 3500एमएएच की बैटरी भी है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ जैसे विकल्प हैं। हॉटस्पॉट की सुविधा भी दी गई है।