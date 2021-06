Jio Phone Next: दुुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, क्या-क्या हैं इसके फीचर्स, सबकुछ जानें

{"_id":"60d45b5ed17a1f69315f82d6","slug":"jio-phone-next-launched-in-ril-agm-2021-by-mukesh-ambani-know-specifications","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Jio Phone Next: \u0926\u0941\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u0915\u093e \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0938\u0938\u094d\u0924\u093e \u0938\u094d\u092e\u093e\u0930\u094d\u091f\u092b\u094b\u0928, \u0915\u094d\u092f\u093e-\u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0948\u0902 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938, \u0938\u092c\u0915\u0941\u091b \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

एक लंबे इंतजार के बाद रिलायंस ने अपने ग्राहकों को नए फोन का तोहफा दे दिया है। जियो के नए फोन को जियो फोन नेक्स्ट (Jio Phone Next) नाम दिया गया है जिसे आज RIL AGM 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया है। Jio Phone Next एक स्मार्टफोन है जिसे गूगल के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। मुकेश अंबानी ने Jio Phone Next को दुनिया का सबसे बेस्ट और किफायती 4जी स्मार्टफोन बताया है। Jio Phone Next फोन की बिक्री 10 सितंबर 2021 से गणेश चतुर्थी के खास मौके पर होगी। Jio Phone Next के लिए गूगल ने खासतौर पर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। इस फोन में एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मौजूद सभी फीचर्स मिलेंगे। फोन में वॉयस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक स्क्रीन टेक्स्ट रीड, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्मार्ट कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। आइए जानते हैं Jio Phone Next के सभी फीचर्स, डिजाइन और खासियत के बारे में...