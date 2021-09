Jio phone next: 10 सितंबर से होगी सबसे सस्ते स्मार्टफोन की बिक्री, जानें कुछ जरूरी बातें

Jio Phone Next को दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन कहा जा रहा है। Jio Phone Next भारत में जियो और गूगल की साझेदारी में 10 सितंबर से उपलब्ध होगा। Jio Phone Next को लेकर कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं। किसी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि Jio Phone Next को महज 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा और बाकि पैसे ईएमआई के तौर पर दिए जाएंगे। किसी रिपोर्ट का दावा है कि जियो फोन नेक्स्ट को कीमत की महज 10 फीसदी राशि देकर खरीदा जा सकेगा। तमाम रिपोर्ट में एक बात सामान्य है कि Jio Phone Next की कीमत 5,000 रुपये से कम होगी। आइए एक नजर डालते हैं Jio Phone Next को लेकर अभी तक उपलब्ध जानकारियों पर....