Jio Phone Next: पांच प्वाइंट्स में जानें अपने काम की बातें, फीचर्स से लेकर ऑफर तक

रिलायंस जियो के नए स्मार्टफोन Jio Phone Next की कीमत और उपलब्धता की घोषणा हो गई है। Jio Phone Next की बिक्री दिवाली के दिन से होगी, जबकि इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। Jio Phone Next नेक्स्ट को गूगल और रिलायंस जियो की साझेदारी में तैयार किया गया है और इसे दुनिया का सबसे किफायती स्मार्टफोन कहा जा रहा है। Jio Phone Next के साथ जियो के 2जी मु्क्त भारत की शुरुआत हो गई है। Jio Phone Next को लेकर कंपनी का दावा है कि इस फोन की टक्कर में भारतीय बाजार में कोई अन्य फोन मौजूद नहीं है। आइए पांच प्वाइंट्स में सिर्फ आपके काम की बातें जानते हैं...