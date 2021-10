{"_id":"617bdddb5ff676740104c189","slug":"jio-phone-next-to-be-available-from-diwali-2021-at-rs-1999-and-easy-emi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Jio phone next: 1999 रुपये देकर खरीद सकेंगे जियो फोन नेक्स्ट, दिवाली से शुरू होगी बिक्री","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

सार 1,999 रुपये में फोन लेने के बाद बाकी रकम 18 या 24 महीने की ईएमआई पर देनी होगी। यदि आप ईएमआई पर Jio phone next को नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप सीधे 6,499 रुपये देकर फोन को खरीद सकते हैं।

एक लंबे इंतजार के बाद Jio phone next की बिक्री का एलान हो गया है। Jio phone next को दिवाली के दिन से महज 1,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Jio phone next की वास्तविक कीमत 6,499 रुपये है। यदि आप ईएमआई पर Jio phone next को नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप सीधे 6,499 रुपये देकर फोन को खरीद सकते हैं। जियो के इस नए स्मार्टफोन को 1,999 रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदा जा सकेगा बाकि राशि का भुगतान 18/24 महीनों की आसान किस्तों में किया जा सकेगा। आइए जानते हैं जियो के इस नए फोन के फीचर्स और बुकिंग के बारे में विस्तार से...

पहला प्लान है ‘आलवेज ऑन प्लान’ इस प्लान में ग्राहक को 18 महीनों के लिए 350 रुपये और 24 महीनों के लिए 300 रुपये देने होंगे। ग्राहक को प्लान के साथ 5 जीबी डाटा और 100 मिनट प्रतिमाह वॉयस कॉलिंग मिलेगी।

दूसरा प्लान है- लार्ज प्लान इसमें 18 महीने की किस्त लेने पर 500 और 24 महीने की किस्त बनवाने पर 450 रुपये प्रतिमाह भरने होंगे। इस प्लान के साथ 1.5 जीबी डाटा प्रतिदिन मिलेगा और साथ ही मिलेगी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग।

तीसरा प्लान है- XL प्लान यह 2 जीबी प्रतिदिन वाला प्लान है जिसमें 18 महीनों की किस्त के लिए 550 रुपये और 24 महीनों की किस्त के लिए 500 रुपये प्रतिमाह चुकाने होंगे।

जो लोग बहुत अधिक डेटा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है XXL प्लान। इस प्लान में 2.5 जीबी डेटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग मिलेगी। इसमें 18 महीने के लिए 600 रुपये की किस्त और 24 महीने के लिए 550 रुपये की किस्त चुकानी होगी।

फोन में 5.45 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसपर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। फोन में क्वॉलकॉम का क्वॉडकोर QM 215 प्रोसेसर है। इसके अलावा फोन में 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की स्टोरेज है जिसे मेमोरी कार्ड की मदद 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। फोन में डुअल सिम सपोर्ट है जिसमें एक नैनो सिम लगेगा। इसमें 3500एमएएच की बैटरी भी है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ जैसे विकल्प हैं। हॉटस्पॉट की सुविधा भी दी गई है।

जियो फोन नेक्स्ट की कीमत और बिक्री की तारीख का एलान तो हो गया है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसकी बुकिंग कैसे होगी। Jio phone next के लिए आप जियो की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी जियो स्टोर पर भी जा सकते हैं। Jio phone next को 7018270182 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी बुक किया जा सकता है।