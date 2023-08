इसी महीने भारत में लॉन्च होगा iQOO Z7 Pro 5G, जानें लॉन्चिंग तारीख और फीचर्स

iQOO के नए फोन iQOO Z7 Pro 5G की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म हो गई है। iQOO Z7 Pro 5G को 31 अगस्त को भारत में पेश किया जाएगा। iQOO Z7 Pro 5G को लेकर कंपनी ने टीजर भी जारी किया है। iQOO Z7 Pro 5G के टीजर के मुताबिक फोन के साथ कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगी।

A #FullyLoaded fusion of 𝐬𝐩𝐞𝐞𝐝, 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞! #iQOOZ7Pro 5G has its own story to tell. Save the date for the PRO.#iQOO #ComingSoon #AmazonSpecials pic.twitter.com/vGhpmQL7Oo