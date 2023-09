iPhone 15, iPhone 15 Plus: रेगुलर मॉडल में भी मिलेगा डायनेमिक आईलैंड, जानें सभी फीचर्स और कीमत

iPhone 15 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपये है। इस कीमत में 128 जीबी वाला बेसिक मॉडल मिलेगा। वहीं iPhone 15 Plus की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये है। iPhone 15 के 256 जीबी की कीमत 89,900 रुपये और 512 जीबी की कीमत 1,09,900 रुपये है। iPhone 15 Plus के 256 जीबी की कीमत 99,900 रुपये और 512 जीबी की कीमत 1,19,900 रुपये है।iPhone 15, iPhone 15 Plus को ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और येल्लो कलर में खरीदा जा सकेगा। दोनों आईफोन की बिक्री 22 सितंबर से शुरू होगी और प्री-बुकिंग 15 सितंबर से शुरू होगी। इन फोन के साथ 512GB तक की स्टोरेज मिलेगी।