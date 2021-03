हैवेल्स ने लॉन्च किया एयर प्यूरीफायर वाला पहला सीलिंग फैन, जानें कीमत

{"_id":"60586b0963bb5471d11a77a7","slug":"havells-launches-stealth-puro-air-indias-first-air-purifying-ceiling-fan-with-3-stage-filtration","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u0948\u0935\u0947\u0932\u094d\u0938 \u0928\u0947 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0915\u093f\u092f\u093e \u090f\u092f\u0930 \u092a\u094d\u092f\u0942\u0930\u0940\u092b\u093e\u092f\u0930 \u0935\u093e\u0932\u093e \u092a\u0939\u0932\u093e \u0938\u0940\u0932\u093f\u0902\u0917 \u092b\u0948\u0928, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Mon, 22 Mar 2021 03:47 PM IST

भारत की जानी-मानी तकनीक में इलेक्ट्रिक गुड्स एवं कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी हैवल्स इंडिया लिमिटेड देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 3-स्टेज एयर प्यूरिफायर से लैस सीलिंग फैन पेश किया है। इस तकनीक के वजह से यह पंखा PM 2.5 और PM 10 प्रदूषकों का VOC फिल्ट्रेशन कर सकता है और लग-भग 130 cu. m/hr की क्लीन एयर डिलिवरी रेट से हवा देता है। स्टैल्थ प्यूरो एयर सीलिंग फैन की कीमत 15,000 रुपये है।



यह पंखा है जो न केवल हवा देता है बल्कि साथ ही उसे साफ भी करता है। इसके अतिरिक्त इस पंखे में HEPA फिल्टर व ऐक्टिवेटेड कार्बन और प्रि-फिल्टर हैं जो विषाक्त तत्वों को सोख लेते हैं और आवश्यक न्यूट्रीऐंट्स के संग ताजा हवा भरते हैं। इस पंखे में रिमोट कंट्रोल का भी सपोर्ट दिया गया है। रिमोट से पंखे की लाइट और एलईडी एयर प्यूरिटी इंडिकेटर आदि को कंट्रोल किया जा सकता है। इस पंखे के ब्लेड एयरोडायनमिक हैं जिनकी वजह से यह आवाज नहीं करता है।



पर्सनल लाइफस्टाइल फैन- हैवेल्स फैनमेट

कंपनी ने एक खास फैन भी लॉन्च किया है जिसे हैवल्स फैनमेट नाम दिया गया है। इस पंखे को लेकर आप आराम से कहीं आ जा सकते हैं। इस पंखे में कार्बन फिल्टर्स दिए गए हैं जो दुर्गंध को भी खत्म करते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। इसमें एयर वैन्ट भी है जिससे जरूरत के मुताबिक हवा की दिशा को बदला जा सकता है। इसमें 3 घंटे का बैटरी बैकअप है और इसे यूएसबी केबल या मोबाइल चार्जर द्वारा चार्ज भी किया जा सकता है। इसे लैपटॉप से कनेक्ट किया जा सकता है तथा इसे चलाने के लिए इसमें एक टच पैड है। इसकी कीमत करीब 2,000 रुपये है।



नई लॉन्चिंग पर हैवल्स इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट-इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रवीन्द्र सिंह नेगी ने कहा, 'इलेक्ट्रिक फैन बहुत ही प्रतिस्पर्धी और उभरता बाजार है। हैवल्स के लिए यह बहुत अहम सैगमेंट है इसलिए हम ग्राहकों की जरूरतों को समझ कर एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो उनके समग्र अनुभव को बेहतर बना देगा। वायु प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंताएं एयर प्यूरिफायर को अत्यावश्यक बना देती हैं ताकि आपका परिवार एवं प्रियजनों की सेहत दुरुस्त रहे।'



स्टैल्थ प्यूरो एयर और फैनमेट के अलावा हैवल्स ने फैन पोर्टफोलियो के अंतर्गत 16 नए उत्पाद पेश किए हैं जिनमें Trendy HS एंड NS Pedestan Fan, Anti-Stan Exhaust Fan, Premium Ceiling Fan, Milor Ceiling Fan, Antilia Neo Fan Ceiling Fan, Astura Ceiling Fan, Trinity IoT Ceiling Fan, Stealth Air BLDC Ceiling Fan, Enticer BLDC Ceiling Fan, Florence Under Light Ceiling Fan, XPJET 400 ceiling fan, Girik Wall fan and Efficiencia Prime, Pro and Neo Ceiling Fan Range शामिल हैं।