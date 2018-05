अभी हाल में अपने वार्षिक डेवलपर कॉन्फ्रेंस में गूगल ने एंड्रॉयड पी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉलिंग फीचर का ऐलान किया, वहीं अब गूगल के अपकमिंग फ्लैगशिप Pixel 3 और Pixel 3 XL लेकर रिपोर्ट के साथ एक और बड़ी खबर आई है। कहा जा रहा है कि गूगल अपने पिक्सल 3 और पिक्सल एक्सएल 3 के साथ पिक्सल स्मार्टवॉच भी लॉन्च करेगा।

जाने-माने टिप्सटर Evan Blass ने अपने ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कहा है कि गूगल पिक्सल 3 स्मार्टफोन के साथ पिक्सल ब्रांड का स्मार्टवॉच भी लॉन्च करेगा। ब्लास के ट्वीट के अलावा एक और टिप्सटर Roland Quandt ने ट्वीट करके बताया है कि गूगल का पिक्सल वॉच तीन वेरियंट में आएगा जिनमें Ling, Triton और Sardine शामिल हैं।





Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and second-gen Pixel Buds, a reliable source tells me -- with high confidence -- that Google's fall hardware event will also introduce a Pixel-branded watch. Have a great summer!