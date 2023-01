{"_id":"63b9142fbeec551dd9701ff6","slug":"airtel-5g-plus-all-these-xiaomi-redmi-and-poco-phones","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Airtel 5G Plus सपोर्ट वाले Xiaomi, Redmi और Poco के सभी फोन की लिस्ट","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel ने 25 शहरों में अपनी Airtel 5G Plus सर्विस लॉन्च कर दी है। इसके अलावा कंपनी ने मार्च 2024 तक पूरे देश में Airtel 5G Plus की लॉन्चिंग का वादा किया है। एयरटेल 5G नॉन-स्टैंडअलोन (NSA) नेटवर्क की सेवा दे रही है जिसे Airtel 5G Plus नाम दिया गया है। इस वक्त बाजार में तमाम कंपनियों के कई सारे फोन में हैं जिनमें 5G के कई सारे बैंड्स का सपोर्ट है। 5जी नेटवर्क की लॉन्चिंग के बाद मोबाइल कंपनियों ने 5जी नेटवर्क सपोर्ट का अपडेट जारी किया है जिसके बाद यूजर्स अपने फोन में 5जी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको Redmi, Xiaomi और Poco के उन सभी फोन की लिस्ट देंगे जिनमें Airtel 5G Plus का सपोर्ट है।

Xiaomi, Redmi और Poco के पास कई सारे बजट और प्रीमियम फोन हैं जिनके साथ 5जी का सपोर्ट है और कई फोन को हाल ही में 5जी के लिए OTA (ओवर द एयर) अपडेट मिला है। ऐसे में यदि आपका फोन लेटेस्ट अपडेट पर काम नहीं कर रहा है तो आप शायद ही 5जी का इस्तेमाल कर पाएंगे।

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Poco M3 Pro 5G

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Poco F3 GT

Xiaomi Redmi Note 11T 5G

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi Redmi Note 10T

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus

Poco M4 Pro 5G

Poco M4 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 11i

Xiaomi Redmi 11 prime + 5G

Poco F4 5G

Poco X4 pro

Xiaomi Redmi K50i

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

यदि आपके फोन में 5जी का अपडेट आ गया तो आपको डाटा इस्तेमाल को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने यानी 4जी प्लान पर ही Airtel 5G Plus का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपसे एक्सट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा, हालांकि 5जी नेटवर्क पर डाटा की खपत बहुत तेजी से होती है। Airtel के मुताबिक 5जी पर 4जी के मुकाबले 20-30 गुना अधिक स्पीड मिलेगी।