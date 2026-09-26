कौन हैं सावन बरवाल?: न ट्रैक था..न बड़ी सुविधाएं! पहाड़ों पर दौड़कर बढ़ाई ताकत; मैराथन में भारत को दिलाया पदक

मंडी के छोटे से गांव से शुरू हुई कहानी

सावन बरवाल का जन्म 18 फरवरी 1998 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर के रडाभांकर गांव में हुआ। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता कार चालक थे और परिवार सीमित आर्थिक साधनों में जीवन चलाता था। सावन के शुरुआती दिनों में उनके पास आधुनिक खेल सुविधाएं नहीं थीं। न सिंथेटिक रनिंग ट्रैक था और न ही किसी बड़े प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा। लेकिन पहाड़ उनके लिए किसी ट्रेनिंग ग्राउंड से कम नहीं थे। ऊंची-नीची पगडंडियों और कठिन ढलानों पर दौड़ना उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा। इन्हीं रास्तों ने धीरे-धीरे उनकी सहनशक्ति को मजबूत किया। स्कूल के दिनों में भी वह सिर्फ दौड़ तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने वॉलीबॉल, कबड्डी और खो-खो जैसे खेलों में भी हिस्सा लिया। शायद उस समय सावन को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिन पहाड़ी रास्तों पर वह सामान्य जिंदगी का हिस्सा समझकर दौड़ रहे हैं, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं।



सेना में जाने के सपने ने दौड़ से जोड़ा

सावन की दौड़ की शुरुआत किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य के साथ नहीं हुई थी। उनका शुरुआती सपना भारतीय सेना में भर्ती होना था। पहाड़ी इलाकों के युवाओं के लिए सेना में नौकरी रोजगार और सम्मान दोनों का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। 2017 में सेना की भर्ती के दौरान सावन की असाधारण सहनशक्ति ने प्रतिभा खोजने वाले अधिकारियों का ध्यान खींचा। उनकी क्षमता को पहचानते हुए उन्हें पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण का मौका मिला। यहीं से उनकी दौड़ को एक नई दिशा मिली। पहाड़ों पर अपने दम पर तैयार हुई सहनशक्ति को अब व्यवस्थित प्रशिक्षण मिलने लगा। 2019 में सावन भारतीय सेना में इंजीनियरिंग कोर के हवलदार के रूप में शामिल हुए। जिस सेना में जाने का सपना लेकर उन्होंने दौड़ शुरू की थी, उसी सेना ने उनकी खेल प्रतिभा को निखारने में भी अहम भूमिका निभाई।