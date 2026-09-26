Asian Games 2026 Live: लक्ष्य सेन दूसरे दौर में हारकर बाहर, लोह कीन ने हराया; सावन ने मैराथन में दिलाया रजत

07:16 AM, 26-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: निशानेबाजी में पदक के और करीब भारत आशी चौकसे और विदार्सा विनोद ने प्रोन स्टेज में 199-199 का शानदार स्कोर किया, जबकि तिलोत्तमा सेन ने अपने खाते में 198 अंक जोड़े। आशी दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं और एक्स-काउंट के आधार पर तिलोत्तमा से आगे हैं। वहीं, विदार्सा ने भी बड़ी छलांग लगाते हुए 20वें स्थान के आसपास से 12वें स्थान पर पहुंच गई हैं। अब निशानेबाज निर्णायक स्टैंडिंग स्टेज में उतरेंगे। यही चरण व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन और टीम पदक की स्थिति तय करेगा। टीम स्पर्धा में भारत फिलहाल दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन की टीम शीर्ष पर है। आशी चौकसे और विदार्सा विनोद ने प्रोन स्टेज में 199-199 का शानदार स्कोर किया, जबकि तिलोत्तमा सेन ने अपने खाते में 198 अंक जोड़े। आशी दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं और एक्स-काउंट के आधार पर तिलोत्तमा से आगे हैं। वहीं, विदार्सा ने भी बड़ी छलांग लगाते हुए 20वें स्थान के आसपास से 12वें स्थान पर पहुंच गई हैं। अब निशानेबाज निर्णायक स्टैंडिंग स्टेज में उतरेंगे। यही चरण व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन और टीम पदक की स्थिति तय करेगा। टीम स्पर्धा में भारत फिलहाल दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन की टीम शीर्ष पर है।

07:12 AM, 26-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: बैडमिंटन में भारत का खराब दौर जारी बैडमिंटन के व्यक्तिगत अभियान में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। लक्ष्य सेन एशियन गेम्स के दूसरे दौर में सिंगापुर के लोह कीन यू से हारकर बाहर हो गए। लक्ष्य को 12-21, 21-15, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले कल भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। यह एक बार फिर लक्ष्य सेन की अहम मुकाबले के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता पर सवाल खड़ा करता है। बैडमिंटन सर्किल में एक मजाक अक्सर सुनने को मिलता है कि पता नहीं मुकाबले में लक्ष्य का कौन सा रूप देखने को मिले। पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाफ एक अजेय नजर आने वाले लक्ष्य सेन कोर्ट पर उतरे थे और उन्होंने भारत को इस अहम मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिलाई थी। लेकिन आज लक्ष्य ने कई आसान अंक गंवाए और ऐसा कभी नहीं लगा कि वह मुकाबले में टिके हुए हैं। निर्णायक गेम में वह 12-14 से पीछे थे, जिसके बाद उन्हें 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसे पचा पाना वाकई मुश्किल है।



बैडमिंटन के व्यक्तिगत अभियान में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। लक्ष्य सेन एशियन गेम्स के दूसरे दौर में सिंगापुर के लोह कीन यू से हारकर बाहर हो गए। लक्ष्य को 12-21, 21-15, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले कल भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। यह एक बार फिर लक्ष्य सेन की अहम मुकाबले के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता पर सवाल खड़ा करता है। बैडमिंटन सर्किल में एक मजाक अक्सर सुनने को मिलता है कि पता नहीं मुकाबले में लक्ष्य का कौन सा रूप देखने को मिले। पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाफ एक अजेय नजर आने वाले लक्ष्य सेन कोर्ट पर उतरे थे और उन्होंने भारत को इस अहम मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिलाई थी। लेकिन आज लक्ष्य ने कई आसान अंक गंवाए और ऐसा कभी नहीं लगा कि वह मुकाबले में टिके हुए हैं। निर्णायक गेम में वह 12-14 से पीछे थे, जिसके बाद उन्हें 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसे पचा पाना वाकई मुश्किल है।

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07:08 AM, 26-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: कैनो स्प्रिंट में प्रसन्ना-पार्वती फाइनल में प्रसन्ना कुमार और पार्वती गीता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिश्रित कयाक डबल 500 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बना ली है। पदक के लिए फाइनल मुकाबला आज सुबह 8:30 बजे होगा।



प्रसन्ना कुमार और पार्वती गीता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिश्रित कयाक डबल 500 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की और फाइनल में जगह बना ली है। पदक के लिए फाइनल मुकाबला आज सुबह 8:30 बजे होगा।

07:06 AM, 26-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: लक्ष्य सेन का मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचा लक्ष्य सेन ने दूसरा गेम 21-15 से जीतकर राउंड-2 के मुकाबले को निर्णायक गेम में पहुंचा दिया है। पहला गेम लोह कीन ने 21-12 से अपने नाम किया था। अब मुकाबला जीतने के लिए दोनों खिलाड़ियों को निर्णायक गेम में जीत दर्ज करनी होगी। निर्णायक गेम में लक्ष्य की शुरुआत धीमी रही और वह 8-14 से पीछे हो गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि निर्णायक गेम के आखिरी हिस्से में लक्ष्य उसी तरफ से खेल रहे हैं, जहां से उन्होंने दूसरा गेम जीता था। लक्ष्य यहां से जोरदार वापसी करते हुए लोह कीन यू के खिलाफ मुकाबला जीतने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य सेन ने दूसरा गेम 21-15 से जीतकर राउंड-2 के मुकाबले को निर्णायक गेम में पहुंचा दिया है। पहला गेम लोह कीन ने 21-12 से अपने नाम किया था। अब मुकाबला जीतने के लिए दोनों खिलाड़ियों को निर्णायक गेम में जीत दर्ज करनी होगी। निर्णायक गेम में लक्ष्य की शुरुआत धीमी रही और वह 8-14 से पीछे हो गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि निर्णायक गेम के आखिरी हिस्से में लक्ष्य उसी तरफ से खेल रहे हैं, जहां से उन्होंने दूसरा गेम जीता था। लक्ष्य यहां से जोरदार वापसी करते हुए लोह कीन यू के खिलाफ मुकाबला जीतने की कोशिश करेंगे।

07:02 AM, 26-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: अभी किन भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले जारी? एशियन गेम्स के सबसे व्यस्त दिनों में अब प्रवेश हो चुका है। लगातार कई मुकाबले हो रहे हैं और भारतीय खिलाड़ी भी अलग-अलग खेलों में एक्शन में हैं। फिलहाल एशियन गेम्स में ये भारतीय खिलाड़ी मुकाबले में हैं:

तीरंदाजी: धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, तनीपर्थी चिकिता

धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, तनीपर्थी चिकिता एथलेटिक्स: तौफीक नौशाद, तेजस्विन शंकर

तौफीक नौशाद, तेजस्विन शंकर बैडमिंटन: लक्ष्य सेन

लक्ष्य सेन घुड़सवारी: श्रुति वोरा, गौरव पुंडीर, हृदय छेड़ा, जय सूद

श्रुति वोरा, गौरव पुंडीर, हृदय छेड़ा, जय सूद निशानेबाजी: विदार्सा के विनोद, आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन महिला राइफल टीम फाइनल में (पदक स्पर्धा) एशियन गेम्स के सबसे व्यस्त दिनों में अब प्रवेश हो चुका है। लगातार कई मुकाबले हो रहे हैं और भारतीय खिलाड़ी भी अलग-अलग खेलों में एक्शन में हैं। फिलहाल एशियन गेम्स में ये भारतीय खिलाड़ी मुकाबले में हैं:

06:53 AM, 26-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: निशानेबाजी में महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन जारी महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन की व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल जारी है। घुटने के बल शूटिंग का चरण अब समाप्त हो गया है। तिलोत्तमा सेन 197 अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं। आशी चौकसे 196 अंक के साथ आठवें स्थान पर हैं। विदार्सा विनोद के लिए घुटने के बल शूटिंग का चरण थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने 193 अंक हासिल किए और फिलहाल शीर्ष खिलाड़ियों से पीछे चल रही हैं।



महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन की व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल जारी है। घुटने के बल शूटिंग का चरण अब समाप्त हो गया है। तिलोत्तमा सेन 197 अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं। आशी चौकसे 196 अंक के साथ आठवें स्थान पर हैं। विदार्सा विनोद के लिए घुटने के बल शूटिंग का चरण थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने 193 अंक हासिल किए और फिलहाल शीर्ष खिलाड़ियों से पीछे चल रही हैं।

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06:52 AM, 26-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: लक्ष्य सेन एक्शन में लक्ष्य सेन पुरुष एकल के दूसरे दौर के मुकाबले में लोह कीन यू के खिलाफ खेल रहे हैं। भारतीय शटलर पहला गेम 12-21 से हार गए हैं। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उन्हें अब जोरदार वापसी करनी होगी। भारतीय बैडमिंटन दल की शुरुआत कल झटके के साथ हुई थी, जब सात्विक-चिराग की जोड़ी पहले ही दौर में प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। एशियन गेम्स से बैडमिंटन के तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। लक्ष्य सेन पुरुष एकल के दूसरे दौर के मुकाबले में लोह कीन यू के खिलाफ खेल रहे हैं। भारतीय शटलर पहला गेम 12-21 से हार गए हैं। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उन्हें अब जोरदार वापसी करनी होगी। भारतीय बैडमिंटन दल की शुरुआत कल झटके के साथ हुई थी, जब सात्विक-चिराग की जोड़ी पहले ही दौर में प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। एशियन गेम्स से बैडमिंटन के तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।

06:47 AM, 26-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: मैराथन में सावन बरवाल ने जीता रजत मैराथन में भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि! सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में पुरुष मैराथन का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है।



आखिरी सात किलोमीटर में किया बड़ा बदलाव

बरवाल शुरुआती 35 किलोमीटर तक शीर्ष धावकों के साथ बने रहे। इसके बाद उन्होंने आखिरी चरण में रफ्तार बढ़ाई और अंतिम सात किलोमीटर में बढ़त बना ली। उन्होंने चीन के पेइयू फेंग को 36 सेकंड से पीछे छोड़ते हुए रजत पदक अपने नाम किया। जापान के इचिटाका यामाशिता ने 2:10:49 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने बरवाल से 48 सेकंड पहले रेस पूरी की।



44 साल बाद मैराथन में भारत को पदक

बरवाल का रजत पदक एशियन गेम्स की पुरुष मैराथन में भारत के 44 साल के इंतजार का अंत है। इससे पहले होसुर कुक्कप्पा सीतारन ने 1982 एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था। इस तरह बरवाल ने 1982 के बाद भारत को पुरुष मैराथन में पहला पदक दिलाया। उनका 2:11:37 का समय व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और भारतीय रिकॉर्ड भी है। उन्होंने यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसी साल पहले बनाया था।



मैराथन में भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि! सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में पुरुष मैराथन का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है।बरवाल शुरुआती 35 किलोमीटर तक शीर्ष धावकों के साथ बने रहे। इसके बाद उन्होंने आखिरी चरण में रफ्तार बढ़ाई और अंतिम सात किलोमीटर में बढ़त बना ली। उन्होंने चीन के पेइयू फेंग को 36 सेकंड से पीछे छोड़ते हुए रजत पदक अपने नाम किया। जापान के इचिटाका यामाशिता ने 2:10:49 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने बरवाल से 48 सेकंड पहले रेस पूरी की।बरवाल का रजत पदक एशियन गेम्स की पुरुष मैराथन में भारत के 44 साल के इंतजार का अंत है। इससे पहले होसुर कुक्कप्पा सीतारन ने 1982 एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था। इस तरह बरवाल ने 1982 के बाद भारत को पुरुष मैराथन में पहला पदक दिलाया। उनका 2:11:37 का समय व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और भारतीय रिकॉर्ड भी है। उन्होंने यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसी साल पहले बनाया था।

06:44 AM, 26-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: तीरंदाजी में भारतीय तीरंदाजों की शानदार शुरुआत भारतीय तीरंदाज पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत और टीम क्वालिफिकेशन राउंड के साथ-साथ महिला कंपाउंड व्यक्तिगत और टीम क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा ले रहे हैं। धीरज बोम्मादेवरा और नीरज चौहान फिलहाल व्यक्तिगत स्पर्धा में क्रमशः पहले और 15वें स्थान पर हैं। वहीं, भारत टीम स्पर्धा की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है। महिला वर्ग में पृथिका प्रदीप चौथे और चिकिता आठवें स्थान पर हैं। ज्योति वेन्नम 10वें स्थान पर हैं। इसके चलते टीम स्पर्धा की अंकतालिका में भी भारत फिलहाल शीर्ष टीमों में शामिल है।





भारतीय तीरंदाज पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत और टीम क्वालिफिकेशन राउंड के साथ-साथ महिला कंपाउंड व्यक्तिगत और टीम क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा ले रहे हैं। धीरज बोम्मादेवरा और नीरज चौहान फिलहाल व्यक्तिगत स्पर्धा में क्रमशः पहले और 15वें स्थान पर हैं। वहीं, भारत टीम स्पर्धा की अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है। महिला वर्ग में पृथिका प्रदीप चौथे और चिकिता आठवें स्थान पर हैं। ज्योति वेन्नम 10वें स्थान पर हैं। इसके चलते टीम स्पर्धा की अंकतालिका में भी भारत फिलहाल शीर्ष टीमों में शामिल है।