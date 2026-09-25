एशियन गेम्स: गुलवीर, मनप्रीत और बरानिका ने पदक जीत बढ़ाया भारत का मान, पीएम मोदी ने दीं शुभकामनाएं

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विज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों गुलवीर सिंह, मनप्रीत कौर और बरानिका इलांगोवन को बधाई दी। तीनों खिलाड़ियों ने शुक्रवार को एथलेटिक्स में भारत के खाते में दो रजत और एक कांस्य पदक जोड़े।

गुलवीर ने 10,000 मीटर में जीता रजत

गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 28:29.38 सेकेंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। बहरीन के बिरहानु बालेव ने 28:27.51 के समय के साथ स्वर्ण, जबकि बहरीन के अल्बर्ट किप्टू ने 28:34.38 के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।



इस पदक के साथ गुलवीर पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में दो एशियन गेम्स पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने 2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट में गुलवीर को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और प्रगति भारत के युवा लंबी दूरी के धावकों को प्रेरित करेगी। गुलवीर 25 लैप की इस दौड़ में अधिकांश समय शीर्ष समूह के साथ बने रहे। आखिरी 2,000 मीटर में भी वह पदक की दौड़ में थे और अंतिम चरण में धैर्य बनाए रखते हुए रजत हासिल किया।

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मनप्रीत ने शॉटपुट में जीता कांस्य

मनप्रीत कौर ने महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में 17.17 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। उन्होंने यह प्रयास अपने चौथे थ्रो में किया। चीन की सोंग जियायुआन और झांग लिनरू ने क्रमश: स्वर्ण और रजत पदक जीता। मनप्रीत का पदक खास रहा, क्योंकि वह महिलाओं की शॉटपुट में एशियन गेम्स पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले बारबरा वेबस्टर और किरण बालियान ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। मनप्रीत ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथा स्थान हासिल किया था। नागोया में उनकी हमवतन कृष्णा जयशंकर मेनन 16.57 मीटर के प्रयास के साथ पांचवें स्थान पर रहीं।

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