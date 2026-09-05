यूएस ओपन: सेरेना-वीनस विलियम्स की जोड़ी पहले दौर में हारी, टाई ब्रेक में 5-0 की बढ़त के बावजूद गंवाया मैच

Serena and Venus Williams make Arthur Ashe stadium ROAR once again as they take the 2nd set against Joint and Chan at the U.S. Open.



44 and 46 years old by the way...



Absolute legend stuff. 👑🥹👑 pic.twitter.com/2BcjA2cT9b — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026

माया जॉइंट और हाओ-चिंग चान ने मुकाबले की शुरुआत बेहतर तरीके से की। दोनों ने पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर सेरेना और वीनस पर दबाव बना दिया। हालांकि विलियम्स बहनों ने धीरे-धीरे अपनी लय हासिल की और दूसरे सेट में मुकाबला बराबरी पर ला दिया। सेट टाईब्रेक तक पहुंचा, जहां आर्थर ऐश स्टेडियम में मौजूद घरेलू दर्शकों का समर्थन पूरी तरह अमेरिकी जोड़ी के साथ था। सेरेना और वीनस ने दबाव के बीच शानदार खेल दिखाया और टाईब्रेक 8-6 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया।तीसरे सेट की शुरुआत में एक बार फिर विलियम्स बहनों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। जॉइंट और चान ने 4-1 की बढ़त बना ली और ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लेंगी, लेकिन सेरेना और वीनस ने एक बार फिर वापसी की। उन्होंने सातवें गेम में सर्विस ब्रेक हासिल किया और फिर अपनी सर्विस बचाकर मुकाबले में खुद को बनाए रखा। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया।सेरेना ने नेट पर अपने अनुभव और आक्रामक खेल का इस्तेमाल करते हुए कई शानदार इंटरसेप्शन किए। 44 वर्षीय सेरेना ने प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी के बावजूद नेट पर अपनी पुरानी तेजी और सहजता की झलक दिखाई। हालांकि जॉइंट और चान ने दबाव में अपनी सर्विस बचाई और 5-4 की बढ़त कायम रखी। इसके बाद विलियम्स बहनों ने अपनी सर्विस तो बचा ली, लेकिन उन्हें एक और ब्रेक नहीं मिला। मुकाबला 10-पॉइंट मैच टाईब्रेक में पहुंच गया।