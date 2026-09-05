यूएस ओपन: सेरेना-वीनस विलियम्स की जोड़ी पहले दौर में हारी, टाई ब्रेक में 5-0 की बढ़त के बावजूद गंवाया मैच
सेरेना और वीनस विलियम्स की जोड़ी को यूएस ओपन महिला युगल के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। करीब तीन घंटे चले मुकाबले में दोनों बहनों ने एक सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की और निर्णायक सेट में भी 1-4 से पिछड़ने के बाद वापसी की। हालांकि मैच टाईब्रेक में 5-0 की बढ़त लेने के बावजूद वे मुकाबला नहीं बचा सकीं।
विस्तार
इस हार के साथ 2022 के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में साथ उतरी सेरेना और वीनस की जोड़ी का अभियान खत्म हो गया। दोनों बहनों ने मुकाबले में कई बार वापसी की और निर्णायक क्षणों में दर्शकों का जबरदस्त समर्थन भी हासिल किया, लेकिन अंत में जीत से दूर रह गईं।
VENUS WILLIAMS IS GIVING IT EVERYTHING.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026
Simply incredible. 🤯 pic.twitter.com/VYCDbyci5e
माया जॉइंट और हाओ-चिंग चान ने मुकाबले की शुरुआत बेहतर तरीके से की। दोनों ने पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर सेरेना और वीनस पर दबाव बना दिया। हालांकि विलियम्स बहनों ने धीरे-धीरे अपनी लय हासिल की और दूसरे सेट में मुकाबला बराबरी पर ला दिया। सेट टाईब्रेक तक पहुंचा, जहां आर्थर ऐश स्टेडियम में मौजूद घरेलू दर्शकों का समर्थन पूरी तरह अमेरिकी जोड़ी के साथ था। सेरेना और वीनस ने दबाव के बीच शानदार खेल दिखाया और टाईब्रेक 8-6 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया।
निर्णायक सेट में 1-4 से पिछड़कर भी लौटीं
तीसरे सेट की शुरुआत में एक बार फिर विलियम्स बहनों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। जॉइंट और चान ने 4-1 की बढ़त बना ली और ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लेंगी, लेकिन सेरेना और वीनस ने एक बार फिर वापसी की। उन्होंने सातवें गेम में सर्विस ब्रेक हासिल किया और फिर अपनी सर्विस बचाकर मुकाबले में खुद को बनाए रखा। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया।
सेरेना ने नेट पर अपने अनुभव और आक्रामक खेल का इस्तेमाल करते हुए कई शानदार इंटरसेप्शन किए। 44 वर्षीय सेरेना ने प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी के बावजूद नेट पर अपनी पुरानी तेजी और सहजता की झलक दिखाई। हालांकि जॉइंट और चान ने दबाव में अपनी सर्विस बचाई और 5-4 की बढ़त कायम रखी। इसके बाद विलियम्स बहनों ने अपनी सर्विस तो बचा ली, लेकिन उन्हें एक और ब्रेक नहीं मिला। मुकाबला 10-पॉइंट मैच टाईब्रेक में पहुंच गया।
Serena and Venus Williams make Arthur Ashe stadium ROAR once again as they take the 2nd set against Joint and Chan at the U.S. Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026
44 and 46 years old by the way...
Absolute legend stuff. 👑🥹👑 pic.twitter.com/2BcjA2cT9b
मैच टाईब्रेक में सेरेना और वीनस ने शानदार शुरुआत की। दोनों बहनें देखते ही देखते 5-0 से आगे हो गईं। सेरेना एक बार फिर नेट पर प्रभावी नजर आईं और पूरा आर्थर ऐश स्टेडियम अमेरिकी जोड़ी के समर्थन में गूंज उठा। लेकिन इसके बाद मुकाबले का रुख अचानक बदल गया। विलियम्स बहनों की कुछ अहम डबल फॉल्ट ने जॉइंट और चान को वापसी का मौका दिया। 14वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने धीरे-धीरे अंतर कम किया और 5-0 की बड़ी बढ़त को खत्म कर दिया। अंत में जॉइंट और चान ने मैच टाईब्रेक 10-7 से जीत लिया। इस तरह सेरेना और वीनस की जोड़ी को तीन घंटे से ज्यादा चले मुकाबले में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा।
2022 के बाद ग्रैंड स्लैम में साथ लौटी थीं
यूएस ओपन में सेरेना और वीनस की वापसी टूर्नामेंट की बड़ी कहानियों में से एक थी। दोनों ने इससे पहले 2022 में इस टूर्नामेंट में साथ खेला था। उसी साल सेरेना ने पेशेवर टेनिस से दूर होने से पहले यूएस ओपन में अपना आखिरी मुकाबला खेला था। चार साल बाद दोनों बहनें एक बार फिर फ्लशिंग मीडोज में एक ही कोर्ट पर उतरीं। यूएस ओपन आयोजकों ने सेरेना और वीनस को महिला युगल ड्रॉ में वाइल्डकार्ड दिया था।
Serena and Venus Williams wave goodbye to the US Open crowd.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026
Leaving with smiles on their faces.
The sisters who changed the sport as we know it…
What a gift that we got to watch them side by side again in 2026.
🥹 pic.twitter.com/OvykarYi15