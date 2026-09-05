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Hindi News ›   Sports ›   Tennis ›   US Open: Serena and Venus Williams suffer first-round exit after 3-hour marathon

यूएस ओपन: सेरेना-वीनस विलियम्स की जोड़ी पहले दौर में हारी, टाई ब्रेक में 5-0 की बढ़त के बावजूद गंवाया मैच

Sat, 05 Sep 2026 09:15 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 05 Sep 2026 09:15 AM IST
सार

सेरेना और वीनस विलियम्स की जोड़ी को यूएस ओपन महिला युगल के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। करीब तीन घंटे चले मुकाबले में दोनों बहनों ने एक सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की और निर्णायक सेट में भी 1-4 से पिछड़ने के बाद वापसी की। हालांकि मैच टाईब्रेक में 5-0 की बढ़त लेने के बावजूद वे मुकाबला नहीं बचा सकीं।

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US Open: Serena and Venus Williams suffer first-round exit after 3-hour marathon
सेरेना और वीनस विलियम्स - फोटो : US Open

विस्तार
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यूएस ओपन में सेरेना और वीनस विलियम्स की जोड़ी की वापसी का सफर पहले ही दौर में खत्म हो गया। आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए करीब तीन घंटे दो मिनट लंबे मुकाबले में 14वीं वरीयता प्राप्त माया जॉइंट और हाओ-चिंग चान ने विलियम्स बहनों को 6-3, 6-7(6), 10-7 से हराया।
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इस हार के साथ 2022 के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में साथ उतरी सेरेना और वीनस की जोड़ी का अभियान खत्म हो गया। दोनों बहनों ने मुकाबले में कई बार वापसी की और निर्णायक क्षणों में दर्शकों का जबरदस्त समर्थन भी हासिल किया, लेकिन अंत में जीत से दूर रह गईं।
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पहले सेट में पिछड़ीं, दूसरे में की वापसी
माया जॉइंट और हाओ-चिंग चान ने मुकाबले की शुरुआत बेहतर तरीके से की। दोनों ने पहला सेट 6-3 से अपने नाम कर सेरेना और वीनस पर दबाव बना दिया। हालांकि विलियम्स बहनों ने धीरे-धीरे अपनी लय हासिल की और दूसरे सेट में मुकाबला बराबरी पर ला दिया। सेट टाईब्रेक तक पहुंचा, जहां आर्थर ऐश स्टेडियम में मौजूद घरेलू दर्शकों का समर्थन पूरी तरह अमेरिकी जोड़ी के साथ था। सेरेना और वीनस ने दबाव के बीच शानदार खेल दिखाया और टाईब्रेक 8-6 से जीतकर मुकाबले को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया।

निर्णायक सेट में 1-4 से पिछड़कर भी लौटीं
तीसरे सेट की शुरुआत में एक बार फिर विलियम्स बहनों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। जॉइंट और चान ने 4-1 की बढ़त बना ली और ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लेंगी, लेकिन सेरेना और वीनस ने एक बार फिर वापसी की। उन्होंने सातवें गेम में सर्विस ब्रेक हासिल किया और फिर अपनी सर्विस बचाकर मुकाबले में खुद को बनाए रखा। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया।

सेरेना ने नेट पर अपने अनुभव और आक्रामक खेल का इस्तेमाल करते हुए कई शानदार इंटरसेप्शन किए। 44 वर्षीय सेरेना ने प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी के बावजूद नेट पर अपनी पुरानी तेजी और सहजता की झलक दिखाई। हालांकि जॉइंट और चान ने दबाव में अपनी सर्विस बचाई और 5-4 की बढ़त कायम रखी। इसके बाद विलियम्स बहनों ने अपनी सर्विस तो बचा ली, लेकिन उन्हें एक और ब्रेक नहीं मिला। मुकाबला 10-पॉइंट मैच टाईब्रेक में पहुंच गया।

5-0 की बढ़त भी नहीं बचा पाईं सेरेना-वीनस
मैच टाईब्रेक में सेरेना और वीनस ने शानदार शुरुआत की। दोनों बहनें देखते ही देखते 5-0 से आगे हो गईं। सेरेना एक बार फिर नेट पर प्रभावी नजर आईं और पूरा आर्थर ऐश स्टेडियम अमेरिकी जोड़ी के समर्थन में गूंज उठा। लेकिन इसके बाद मुकाबले का रुख अचानक बदल गया। विलियम्स बहनों की कुछ अहम डबल फॉल्ट ने जॉइंट और चान को वापसी का मौका दिया। 14वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने धीरे-धीरे अंतर कम किया और 5-0 की बड़ी बढ़त को खत्म कर दिया। अंत में जॉइंट और चान ने मैच टाईब्रेक 10-7 से जीत लिया। इस तरह सेरेना और वीनस की जोड़ी को तीन घंटे से ज्यादा चले मुकाबले में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा।

2022 के बाद ग्रैंड स्लैम में साथ लौटी थीं
यूएस ओपन में सेरेना और वीनस की वापसी टूर्नामेंट की बड़ी कहानियों में से एक थी। दोनों ने इससे पहले 2022 में इस टूर्नामेंट में साथ खेला था। उसी साल सेरेना ने पेशेवर टेनिस से दूर होने से पहले यूएस ओपन में अपना आखिरी मुकाबला खेला था। चार साल बाद दोनों बहनें एक बार फिर फ्लशिंग मीडोज में एक ही कोर्ट पर उतरीं। यूएस ओपन आयोजकों ने सेरेना और वीनस को महिला युगल ड्रॉ में वाइल्डकार्ड दिया था।

दोनों ने साथ मिलकर 14 ग्रैंड स्लैम महिला युगल खिताब जीते हैं। इनमें 1999 और 2009 के यूएस ओपन खिताब भी शामिल हैं। इसके अलावा दोनों बहनें चार ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। इस साल की शुरुआत में सिनसिनाटी ओपन में भी दोनों ने 2022 के बाद पहली बार साथ खेलते हुए वापसी की थी, लेकिन वहां भी उनका सफर पहले दौर में ही खत्म हो गया था। न्यूयॉर्क में इस बार दोनों बहनें जीत के काफी करीब पहुंचीं। उन्होंने पहला सेट गंवाया, दूसरा जीता और फिर निर्णायक सेट में 1-4 से पिछड़ने के बाद वापसी की। मैच टाईब्रेक में 5-0 की बढ़त भी बनाई, लेकिन अंत में जॉइंट और चान ने बाजी पलट दी।
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