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यूएस ओपन: एलेक्जेंडर ज्वेरेव तीसरे राउंड में पहुंचे, पांच सेट चले मुकाबले में क्वेंटिन हेलिस को हराया

Fri, 04 Sep 2026 04:01 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 04 Sep 2026 04:01 PM IST
सार

ज्वेरेव यूएस ओपन जीतने के इरादे से उतरे हैं। वह पहली बार किसी मेजर में टॉप सीड के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। जर्मन खिलाड़ी का अगला मुकाबला 25वीं सीड एलेजांद्रो टैबिलो से है।

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US Open: Alexander Zverev reaches the third round, defeating Quentin Halys in a five-set match
ज्वेरेव - फोटो : IANS

विस्तार
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एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने यूएस ओपन पुरुष एकल के तीसरे राउंड में जगह बना ली है। पांच सेट तक चले एक बेहद कड़े और संघर्षपूर्ण मुकाबले में जर्मनी के ज्वेरेव फ्रांस के क्वेंटिन हेलिस को हराया। आर्थर ऐश स्टेडियम में 4 घंटे और 53 मिनट तक चले मुकाबले को एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-7(3), 6-3 से जीता।
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पहला राउंड मुकाबला भी पांच सेट में जीतने वाले ज्वेरेव ने दूसरे राउंड में फ्रांस के खिलाड़ी के सामने लय पाने में समय लिया, लेकिन अंतत: मैच को अपने नाम किया। मैच के दौरान एलेक्जेंडर ज्वेरेव को खतरनाक बैकहैंड और सर्व से जूझना पड़ा, लेकिन ज्वेरेव ने मैच के जरूरी मौकों का सही फायदा उठाया और अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया, जबकि हेलिस को अहम पलों में चूकने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा।  
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ज्वेरेव यूएस ओपन जीतने के इरादे से उतरे हैं। वह पहली बार किसी मेजर में टॉप सीड के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। जर्मन खिलाड़ी का अगला मुकाबला 25वीं सीड एलेजांद्रो टैबिलो से है, जो अमेरिकन स्लैम में एक जाना-पहचाना नाम है। ज्वेरेव ने पिछले साल यूएस ओपन के पहले राउंड में चिली के खिलाड़ी को हराकर अपनी एटीपी हेड-टू-हेड सीरीज में 2-0 का सुधार किया था।
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टैबिलो, जिनके नाम तीन खिताब हैं, क्ले को अपना पसंदीदा सरफेस बताते हैं। क्ले पर 2024 रोम सेमीफाइनल में, यह ज्वेरेव के लिए एक मुश्किल काम था क्योंकि उन्होंने पहला सेट गंवा दिया और दूसरे में टाईब्रेक में जीत हासिल की, जिससे तीन सेट की जीत मिली। ज्वेरेव सीजन में मेजर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वह ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, फ्रेंच ओपन का खिताब जीते, और विंबलडन का फाइनल खेला। वह इस साल ग्रैंड स्लैम इवेंट्स में 20 जीत तक पहुंचने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड 20-2 हो गया है।
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