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यूएस ओपन: रायबाकिना ने तीसरे दौर में जगह बनाई, कोको गॉफ भी आगे बढ़ने में रहीं सफल; नंबर एक में पहुंचने के करीब

Fri, 04 Sep 2026 11:51 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 04 Sep 2026 11:51 AM IST
सार

एलेना रायबाकिना और अमेरिका की कोको गॉफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ष के तीसरे ग्रैंडस्लैम यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। गॉफ इस तरह महिलाओं में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने के करीब पहुंच गई हैं।

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US Open: Rybakina reaches the third round Coco Gauff also advances match highlights and result
कोको गॉफ - फोटो : ANI

विस्तार
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कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना और अमेरिका की कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2026 के महिला एकल के तीसरे राउंड में जगह बना ली है। रायबाकिना ने जेसिका बौजास मानेरो को, जबकि गॉफ ने पाउला बडोसा को हराकर तीसरे राउंड में प्रवेश किया। जीत के साथ ही रायबाकिना और गॉफ नंबर 1 रैंक के और करीब पहुंच गई हैं।  
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रायबाकिना ने मानेरो को हराया
रायबाकिना ने जेसिका बौजास मानेरो को सीधे सेटों में हराते हुए तीसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे सेट में 5-3 पर मैच सर्व करने में नाकाम रहने और टूर्नामेंट का उनका पहला सर्विस गेम गंवाने के बावजूद रायबाकिना ने लुइस आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में अपने चौथे ब्रेक के साथ वापसी करते हुए जीत हासिल की। पिछले यूएस ओपन में चौथे राउंड तक पहुंची रायबाकिना का इस बार तीसरा राउंड में यूक्रेन की यूलिया स्टारोडुबत्सेवा से मुकाबला होगा। दोनों की मुलाकात फ्रेंच ओपन के दूसरे राउंड में हुई थी, जिसे स्टारोडुबत्सेवा ने जीता था।
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सेमीफाइनल में पहुंचते ही शीर्ष पर आ जाएंगी गॉफ
कोको गॉफ भी तीसरे राउंड में पहुंचने के साथ दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनने के करीब आ गई हैं। उन्हें इसके लिए कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचना होगा। गॉफ ने दूसरे राउंड के लिए हुए मुकाबले में स्पेन की पाउला बडोसा को सीधे सेटों में हराकर यूएस ओपन के तीसरे राउंड में जगह बनाई। गॉफ ने बडोसा को दो घंटे से भी कम समय में 6-4, 7-6 (7/5) से हराकर एक और स्पेनिश खिलाड़ी क्रिस्टीना बुक्सा से मुकाबला किया। 22 साल की अमेरिकी स्टार, जो अपनी 2023 यूएस ओपन जीत को दोहराने की कोशिश कर रही हैं, बडोसा के साथ अपने पिछले आठ मुकाबलों में से पांच हार चुकी थीं। लेकिन, गॉफ ने आर्थर ऐश स्टेडियम के शाम के सेशन में आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया और शानदार तरीके से मैच जीता।  

गॉफ ने जीत के बाद कहा, मैं शायद किसी ऐसे खिलाड़ी के साथ नहीं खेलना चाहूंगी जिससे मैं दूसरे राउंड में कई बार हारी हूं। लेकिन मुझे लगता है कि आज का मुकाबला मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला था। मुझे लगता है कि सीधे सेटों में जीतना भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। मेरा टेस्ट हुआ था। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा मुकाबला था जिसमें मैं तीन घंटे तक कोर्ट पर नहीं थी।
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