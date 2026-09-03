{"_id":"6a994b08493aecd97007a829","slug":"us-open-2026-what-question-made-tennis-star-aryna-sabalenka-snap-lashed-out-at-media-during-press-conference-2026-09-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूएस ओपन: किस सवाल पर भड़कीं टेनिस स्टार सबालेंका? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को लगाई फटकार; जानें पूरा मामला","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका ने यूएस ओपन में दूसरे राउंड की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूर्नामेंट से पहले की अपनी गतिविधियों के बारे में पूछे गए सवाल पर एक पत्रकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई। बेलारूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी सबालेंका ने न्यूयॉर्क में अपना खिताब बचाने की कोशिश में दूसरे राउंड के मैच में पोलिना इत्चेंको को 6-1, 6-1 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बनाई। 22 साल की इत्चेंको पर शानदार जीत के बाद दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी से यूएस ओपन से पहले उनके स्पॉन्सरशिप के कामों के बारे में पूछा गया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर ने क्या पूछा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने पूछा, 'टूर्नामेंट शुरू होने के बाद अब आपका मूड कैसा है? जाहिर है कि पिछले हफ्ते बहुत सारी पार्टियां और मौज-मस्ती वगैरह हुई थी।'



सबालेंका ने क्या जवाब दिया?

सबालेंका ने रिपोर्टर को फटकार लगाते हुए कहा, 'यह कैसा सवाल पूछा है आपने? आप लोग तो मजाक जैसे हैं। पार्टियां? मौज-मस्ती? आप ऐसा क्यों कहेंगे? आप ऐसा सोचेंगे ही क्यों? मतलब, यह कैसा सवाल है? सिर्फ इसलिए कि मैंने ब्रांड्स के साथ कुछ गतिविधियां पोस्ट कीं, तो आपको लगता है कि मैं पार्टी कर रही थी?'

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