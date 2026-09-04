यूएस ओपन में हाईवोल्टेज ड्रामा: गांजे की गंध से परेशान हुईं टेनिस स्टार सबालेंका, रोका खेल; सामने आया वीडियो

न्यूयॉर्क के लुई आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेडियम में यूएस ओपन के तीसरे दौर के मुकाबले के दौरान उस समय हाई ड्रामा देखने को मिला, जब दुनिया की नंबर-एक महिला टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने अचानक मैच रोक दिया। गत चैंपियन सबालेंका का सामना कमिला राखिमोवा से हो रहा था, लेकिन तीसरे गेम में एक अप्रत्याशित वजह से खेल कुछ देर के लिए थम गया। सबालेंका उस समय सर्विस कर रही थीं और स्कोर 30-0 था। वह कोर्ट के दक्षिणी छोर से सर्व कर रही थीं। तभी उन्होंने चेयर अंपायर की ओर इशारा किया और स्टैंड से आ रही एक तेज गंध की शिकायत की। उनका कहना था कि दर्शकों में कोई व्यक्ति गांजा पी रहा है।

सबालेंका की शिकायत के बाद चेयर अंपायर ने मामले को गंभीरता से लिया। तुरंत यूएस ओपन के कर्मचारियों को दर्शक दीर्घा में भेजा गया। कर्मचारियों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर गांजे की गंध किस हिस्से से आ रही है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुकाबला कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। कोर्ट पर मौजूद सबालेंका और उनकी प्रतिद्वंद्वी राखिमोवा के साथ-साथ दर्शकों का ध्यान भी इस असामान्य घटना की ओर चला गया। टेनिस मुकाबलों में दर्शकों की तरफ से होने वाले व्यवधान कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी द्वारा मैच के बीच सीधे तौर पर गांजे की गंध की शिकायत करना निश्चित रूप से असामान्य घटना रही।

इस टूर्नामेंट में पहले भी उठ चुका है गांजे की गंध का मुद्दा

सबालेंका पहली खिलाड़ी नहीं हैं, जिन्होंने इस साल यूएस ओपन के दौरान दर्शकों के बीच से आने वाली गांजे की गंध को लेकर नाराजगी जताई है। फ्रांस के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी एड्रियन मन्नारिनो भी फ्लशिंग मीडोज में इस तरह की स्थिति पर अपनी निराशा जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों के व्यवहार और मैचों के माहौल को लेकर सवाल उठाए थे।



यूएस ओपन दुनिया के सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है और हर साल यहां बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। मैचों के दौरान दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, शोर और अलग-अलग तरह की गतिविधियां माहौल का हिस्सा रहती हैं। हालांकि, खिलाड़ियों के लिए एकाग्रता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है और किसी भी तरह की तेज गंध या व्यवधान उनके खेल को प्रभावित कर सकता है। इस घटना के बावजूद सबालेंका का पूरा ध्यान अपने अभियान पर रहा। वह यूएस ओपन की गत चैंपियन हैं और दुनिया की नंबर-एक खिलाड़ी के रूप में टूर्नामेंट में उतरी हैं। ऐसे में उन पर खिताब बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है।