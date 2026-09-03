23 साल की उम्र में ही लंबे ब्रेक का क्यों सोच रहे अल्कारेज?: व्यस्त कार्यक्रम से हो गए परेशान! जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 03 Sep 2026 04:10 PM IST
सार
स्पेनिश खिलाड़ी का मानना है कि खिलाड़ियों को अपने शेड्यूल को लेकर ज्यादा सोच-समझकर फैसला करने की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
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विस्तार
स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने कहा है कि टेनिस का कैलेंडर अब इतना व्यस्त हो गया है कि खिलाड़ियों के लिए हर बड़े टूर्नामेंट में लगातार खेलना आसान नहीं रहा है। उनका मानना है कि अगर खिलाड़ी बिना ब्रेक लिए लगातार खेलते रहें, तो थकान बढ़ सकती है और चोट लगने का खतरा भी रहता है।
अल्कारेज ने बताया कि इसी वजह से वह आगे भी जरूरत पड़ने पर टेनिस से कुछ समय का ब्रेक लेते रहेंगे। उनका कहना है कि लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने और फिट रहने के लिए आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना खेलना है। अल्कारेज ने न्यूयॉर्क में खेले जा रहे यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बनाने के बाद यह बात कही।
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अल्कारेज ने बताया कि इसी वजह से वह आगे भी जरूरत पड़ने पर टेनिस से कुछ समय का ब्रेक लेते रहेंगे। उनका कहना है कि लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने और फिट रहने के लिए आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना खेलना है। अल्कारेज ने न्यूयॉर्क में खेले जा रहे यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बनाने के बाद यह बात कही।
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तीसरे दौर में कैसे पहुंचे अल्कारेज?
- आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मैच में उन्होंने पहला सेट हारने के बाद वापसी करते हुए पुर्तगाल के जैमे फारिया को 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 से हराया।
- फारिया ने पहला सेट 6-4 से जीता, लेकिन उनकी जीत का जश्न बहुत शांत था। पहले सेट में लड़खड़ाने के बाद, अल्काराज ने दूसरे सेट के अपने पहले सर्विस गेम में एक ब्रेक प्वाइंट बचाया और फिर लगातार आठ गेम जीते।
- उन्होंने वापसी करते हुए अपनी सर्विस बचाई और फिर बाकी सेट में फारिया को पछाड़ते हुए 6-0 से जीत हासिल की।
- अल्काराज ने 43 विनर्स के साथ फारिया (27 विनर्स) पर दबदबा बनाया, लगातार आठ गेम जीते और पुर्तगाली खिलाड़ी की सर्विस को लगातार पांच बार तोड़कर तीसरा सेट 6-3 से अपने नाम किया।
- चौथा सेट जीतकर मैच अपने नाम करने के साथ ही, सात बार के मेजर चैंपियन ने अपनी ग्रैंड स्लैम जीत का सिलसिला 16 मैचों तक बढ़ा लिया और यूएस ओपन में अपना रिकॉर्ड 26-3 भी कर लिया है।
- ब्रेक प्वाइंट पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 12 मौकों में से सात को भुनाया, जबकि फारिया अपने सात मौकों में से केवल दो को ही भुना पाए।
अल्कारेज ने बताया क्यों ब्रेक लेना है जरूरी?
कार्लोस अल्कारेज ने माना कि कलाई की चोट की वजह से उन्हें चार महीने तक टेनिस से दूर रहना पड़ा, और यह ब्रेक उनकी पसंद नहीं था। हालांकि, उन्होंने कहा कि आगे चलकर वह अपनी योजना के तहत कुछ समय के लिए टूर से ब्रेक लेना चाहेंगे। अल्कारेज का मानना है कि मौजूदा टेनिस कैलेंडर बहुत व्यस्त हो चुका है। लगातार मैच और टूर्नामेंट खेलने से खिलाड़ियों पर शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ता है। इसलिए फिट रहने, थकान से बचने और अपने खेल का स्तर बनाए रखने के लिए वह भविष्य में समय-समय पर आराम करने की उम्मीद करते हैं।
कार्लोस अल्कारेज ने माना कि कलाई की चोट की वजह से उन्हें चार महीने तक टेनिस से दूर रहना पड़ा, और यह ब्रेक उनकी पसंद नहीं था। हालांकि, उन्होंने कहा कि आगे चलकर वह अपनी योजना के तहत कुछ समय के लिए टूर से ब्रेक लेना चाहेंगे। अल्कारेज का मानना है कि मौजूदा टेनिस कैलेंडर बहुत व्यस्त हो चुका है। लगातार मैच और टूर्नामेंट खेलने से खिलाड़ियों पर शारीरिक और मानसिक दबाव बढ़ता है। इसलिए फिट रहने, थकान से बचने और अपने खेल का स्तर बनाए रखने के लिए वह भविष्य में समय-समय पर आराम करने की उम्मीद करते हैं।
भविष्य में लंबे ब्रेक पर क्या बोले अल्कारेज?
मैच के बाद मौजूदा यूएस चैंपियन ने कहा, 'सच कहूं तो मैंने जरूरत से ज्यादा लंबा ब्रेक लिया, लेकिन कैलेंडर कितना व्यस्त है, इसे देखते हुए जाहिर है कि मैं चोट के कारण ऐसा ब्रेक नहीं लेना चाहता। हालांकि, भविष्य में मैं कुछ ब्रेक लूंगा, कुछ लंबे ब्रेक। शायद चार महीने नहीं, लेकिन एक या दो महीने के लिए कुछ टूर्नामेंट छोड़ दूंगा, क्योंकि उन सभी को खेलना असंभव है।'
स्पेनिश खिलाड़ी का मानना है कि खिलाड़ियों को अपने शेड्यूल को लेकर ज्यादा सोच-समझकर फैसला करने की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अल्कारेज ने कहा, 'मुझे लगता है कि और महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जोड़ रहे हैं। एक तरह से वे हमें खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप अपना कैलेंडर तय कर सकते हैं, लेकिन कुछ मास्टर्स 1000 और कुछ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, और अगर हमें एटीपी के सभी जरूरी टूर्नामेंट खेलने हों, तो हमें साल में 40 हफ्ते खेलना पड़ता है।'
मैच के बाद मौजूदा यूएस चैंपियन ने कहा, 'सच कहूं तो मैंने जरूरत से ज्यादा लंबा ब्रेक लिया, लेकिन कैलेंडर कितना व्यस्त है, इसे देखते हुए जाहिर है कि मैं चोट के कारण ऐसा ब्रेक नहीं लेना चाहता। हालांकि, भविष्य में मैं कुछ ब्रेक लूंगा, कुछ लंबे ब्रेक। शायद चार महीने नहीं, लेकिन एक या दो महीने के लिए कुछ टूर्नामेंट छोड़ दूंगा, क्योंकि उन सभी को खेलना असंभव है।'
स्पेनिश खिलाड़ी का मानना है कि खिलाड़ियों को अपने शेड्यूल को लेकर ज्यादा सोच-समझकर फैसला करने की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अल्कारेज ने कहा, 'मुझे लगता है कि और महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जोड़ रहे हैं। एक तरह से वे हमें खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप अपना कैलेंडर तय कर सकते हैं, लेकिन कुछ मास्टर्स 1000 और कुछ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, और अगर हमें एटीपी के सभी जरूरी टूर्नामेंट खेलने हों, तो हमें साल में 40 हफ्ते खेलना पड़ता है।'
अल्कारेज को क्या संभालने में हो रही मुश्किल?
अल्कारेज ने कहा कि वर्कलोड को संभालना मुश्किल होता जा रहा है और चेतावनी दी कि अगर बदलाव नहीं किए गए तो स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे और अधिक खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं और थक सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए यह असंभव है, और हम देख रहे हैं कि बहुत से खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं और थक रहे हैं। अगर वे इस बारे में कुछ नहीं करते हैं, तो भविष्य में हम ऐसी और भी घटनाएं देखेंगे।'
अल्कारेज ने कहा कि वर्कलोड को संभालना मुश्किल होता जा रहा है और चेतावनी दी कि अगर बदलाव नहीं किए गए तो स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे और अधिक खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं और थक सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए यह असंभव है, और हम देख रहे हैं कि बहुत से खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं और थक रहे हैं। अगर वे इस बारे में कुछ नहीं करते हैं, तो भविष्य में हम ऐसी और भी घटनाएं देखेंगे।'