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क्या संन्यास लेंगे नोवाक जोकोविच: यूएस ओपन के पहले दौर से बाहर होने के बाद आई पहली प्रतिक्रिया; जानें क्या कहा

Mon, 31 Aug 2026 02:09 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 31 Aug 2026 02:09 PM IST
सार

नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के पहले दौर में मैरियानो नवोने से हारकर बाहर हो गए। मुकाबले के बाद 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने अपनी शारीरिक परेशानियों का खुलासा किया। उन्होंने उल्टी, ऐंठन, दर्द और पीठ की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए कोर्ट पर रहना बेहद खराब अनुभव था। हालांकि, उन्होंने संन्यास को लेकर कोई घोषणा नहीं की।

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US Open: Novak Djokovic Opens Up After Shock First-Round Exit, Reveals Severe Physical Struggles
नवोने और जोकोविच - फोटो : IANS

विस्तार
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यूएस ओपन के पहले ही दौर में हार के बाद नोवाक जोकोविच के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन अब संन्यास लेने के बारे में सोच रहे हैं? अर्जेंटीना के मैरियानो नवोने के खिलाफ पांच सेट के मुकाबले में शारीरिक परेशानियों से जूझने के बाद जोकोविच ने पहली बार अपनी स्थिति पर खुलकर बात की। हालांकि, उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की, लेकिन माना कि कोर्ट पर उनके लिए हालात बेहद मुश्किल थे।
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'कोर्ट पर मेरे लिए बहुत खराब अनुभव था'
39 साल के जोकोविच ने बताया कि मुकाबले के दौरान उल्टी, शरीर में ऐंठन और दर्द ने उन्हें काफी परेशान किया। उन्होंने कहा कि इन शारीरिक समस्याओं का असर मैच खत्म करने की उनकी क्षमता पर पड़ा। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह साफ था कि कोर्ट पर मेरे लिए यह बहुत खराब अनुभव था। दुर्भाग्य से, इस साल लगभग हर मैच में मैं कुछ न कुछ ऐसी समस्या झेल रहा हूं। उल्टी, शरीर से सब कुछ निकल जाना, यह एक गंभीर समस्या थी। इसके बाद मेरा पूरा शरीर जवाब देने लगा, मूल रूप से ऐंठन और दर्द शुरू हो गया। हां, आखिर में मेरी पीठ ने जवाब दे दिया और कंधे में भी समस्या हुई और मैं मैच खत्म नहीं कर सका।'

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दो सेट की बढ़त के बावजूद नहीं बचा सके मैच
जोकोविच ने शुरुआती झटके के बाद मैच में वापसी की थी। वह एक समय दो सेट के मुकाबले में एक की बढ़त बना चुके थे और चौथे सेट में एक ब्रेक भी आगे थे। लेकिन शारीरिक परेशानियां लगातार बढ़ती गईं। उन्होंने कहा, 'चौथे सेट में मैं एक ब्रेक आगे था, लेकिन मैच के चौथे गेम से ही मैं लगातार संघर्ष कर रहा था। फिर भी मैं उसकी जीत से कुछ भी कम नहीं करना चाहता। उसे बधाई। वह अच्छा लड़का है और एक फाइटर है। लेकिन मैंने खुद बिल्कुल भी आनंद नहीं लिया।'
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मैच से हटने का भी आया ख्याल?
मुकाबले के दौरान हालात इतने खराब हो गए थे कि जोकोविच ने माना कि उनके मन में मैच से हटने का विचार भी आया था। हालांकि, सेट जीतने के बाद उन्हें लगा कि वह मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हां, मैंने सोचा था। मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने एक सेट और फिर तीसरा सेट जीत लिया। तब मुझे लगा- ठीक है, शायद कोई मौका है। मैं चौथे या पांचवें सेट में हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए मैं मैच खत्म करना चाहता था।'

20 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूटा
इस हार के साथ जोकोविच का ग्रैंड स्लैम के पहले दौर में लगातार जीत का लंबा सिलसिला भी खत्म हो गया। वह 2006 ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद किसी मेजर टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में नहीं हारे थे। इससे पहले उनकी पहली दौर की एकमात्र अन्य ग्रैंड स्लैम हार 2005 ऑस्ट्रेलियन ओपन में आई थी। हालांकि, जोकोविच ने इस रिकॉर्ड को लेकर ज्यादा सोचने से इनकार किया। उन्होंने कहा, 'यह एक अच्छा रिकॉर्ड है, एक और रिकॉर्ड। लेकिन हां, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं। बेशक, मुझे अतीत की सभी उपलब्धियों पर बहुत गर्व रहा है, लेकिन अब वर्तमान ही सब कुछ है। अभी मैं कोर्ट से बाहर आया हूं और अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रहा हूं।'

न्यूयॉर्क के दर्शकों ने छुआ दिल
निर्णायक सेट में जब जोकोविच 1-3 से पीछे थे, तब आर्थर ऐश स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उनका हौसला बढ़ाया। जोकोविच ने दर्शकों के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, 'वे बहुत अच्छे थे। इसे अनुभव करने के लिए मैं बहुत आभारी हूं। जब मैच और मेरे शरीर की स्थिति की बात आती है तो यह बिल्कुल आनंददायक नहीं था। मैं कोर्ट पर बिताए लगभग हर पल से परेशान था। लेकिन दर्शकों और उनके समर्थन के नजरिए से यह शानदार था।'

उन्होंने आगे कहा, 'वे महत्वपूर्ण पलों में मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उनके लिए उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, जितना मुझे करना चाहिए था, जितना मैं कर सकता था या जितना मैं करना चाहता था। लेकिन अंत में उन्होंने जो प्यार और सम्मान दिया, उसने सच में मेरे दिल को छू लिया।' जोकोविच के इस बयान से फिलहाल इतना साफ है कि वह हार के तुरंत बाद संन्यास की घोषणा करने के मूड में नहीं हैं। उनका पूरा ध्यान फिलहाल अपनी शारीरिक स्थिति संभालने पर है।
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