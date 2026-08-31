क्या संन्यास लेंगे नोवाक जोकोविच: यूएस ओपन के पहले दौर से बाहर होने के बाद आई पहली प्रतिक्रिया; जानें क्या कहा

lol now it makes sense why Novak is playing like shit. Man is puking out there. pic.twitter.com/K0O93aJQbq — Jeff 🔴⚫️🔴 (@JMC9787) August 31, 2026

मुकाबले के दौरान हालात इतने खराब हो गए थे कि जोकोविच ने माना कि उनके मन में मैच से हटने का विचार भी आया था। हालांकि, सेट जीतने के बाद उन्हें लगा कि वह मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हां, मैंने सोचा था। मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने एक सेट और फिर तीसरा सेट जीत लिया। तब मुझे लगा- ठीक है, शायद कोई मौका है। मैं चौथे या पांचवें सेट में हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए मैं मैच खत्म करना चाहता था।'इस हार के साथ जोकोविच का ग्रैंड स्लैम के पहले दौर में लगातार जीत का लंबा सिलसिला भी खत्म हो गया। वह 2006 ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद किसी मेजर टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में नहीं हारे थे। इससे पहले उनकी पहली दौर की एकमात्र अन्य ग्रैंड स्लैम हार 2005 ऑस्ट्रेलियन ओपन में आई थी। हालांकि, जोकोविच ने इस रिकॉर्ड को लेकर ज्यादा सोचने से इनकार किया। उन्होंने कहा, 'यह एक अच्छा रिकॉर्ड है, एक और रिकॉर्ड। लेकिन हां, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं। बेशक, मुझे अतीत की सभी उपलब्धियों पर बहुत गर्व रहा है, लेकिन अब वर्तमान ही सब कुछ है। अभी मैं कोर्ट से बाहर आया हूं और अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रहा हूं।'