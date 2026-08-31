यूएस ओपन: जोकोविच का 25वां ग्रैंडस्लैम जीतने का सपना फिर टूटा! पहले दौर में हारकर बाहर; कोर्ट पर फूट-फूटकर रोए

Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open.



Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.



4+ hours at 39 years old.



The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.



🥹 pic.twitter.com/QsZqF0Z04o — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026

नवोने ने चौथे सेट में जोरदार वापसी करते हुए इसे 6-2 से जीत लिया और मुकाबले को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया। पांचवें सेट में जोकोविच पूरी तरह थके हुए नजर आए। नवोने ने 4-1 की बढ़त बनाई तो सर्बियाई खिलाड़ी की ऊर्जा साफ तौर पर खत्म होती दिखी। इसी दौरान जोकोविच कोर्ट पर रो पड़े। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन के लिए यह बेहद भावुक पल था। उनकी पत्नी जेलेना भी दर्शक दीर्घा में परेशान नजर आईं। दूसरी ओर नवोने ने अपना धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 6-1 से जीतकर जोकोविच को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।जोकोविच न्यूयॉर्क में अपने 25वें ग्रैंड स्लैम एकल खिताब के लिए उतरे थे। यह जीत उन्हें पुरुष एकल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला खिलाड़ी बना सकती थी। इसके अलावा वह यूएस ओपन में जिमी कॉनर्स की 98 मैच जीतने की उपलब्धि को पीछे छोड़ने से भी सिर्फ चार जीत दूर थे, लेकिन पहले ही दौर में हार के साथ उनका यूएस ओपन अभियान खत्म हो गया।जोकोविच ने नॉर्थ अमेरिकन हार्ड-कोर्ट सीजन में सिर्फ एक मैच खेलकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया था। सिनसिनाटी में भी उन्हें गर्मी और उमस से जूझना पड़ा था और वह थियागो अगस्टिन तिरांते से हार गए थे। अब जोकोविच को 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब के अपने इंतजार को किसी और टूर्नामेंट तक बढ़ाना होगा।