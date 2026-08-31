कौन हैं मैरियानो नवोने: जिन्होंने जोकोविच को हराकर मचाया तहलका? जानें अर्जेंटीना के इस स्टार की कहानी

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जोकोविच यूएस ओपन में 20वीं बार उतर रहे थे और इससे पहले फ्लशिंग मीडोज में कभी पहले दौर का मुकाबला नहीं हारे थे। नवोने की जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि यह उनका हार्ड कोर्ट पर मजबूत रिकॉर्ड रखने वाले खिलाड़ी के खिलाफ नहीं, बल्कि ग्रैंड स्लैम इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक के खिलाफ आया। आखिर कौन हैं मैरियानो नवोने, जिन्होंने अपने आदर्शों में शामिल जोकोविच को ही यूएस ओपन के पहले दौर में बाहर कर दिया? विज्ञापन न्यूयॉर्क में यूएस ओपन 2026 के पहले दौर में जब मैरियानो नवोने का सामना नोवाक जोकोविच से हुआ तो दुनिया की नजरें 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन पर थीं। लेकिन चार घंटे 36 मिनट तक चले मुकाबले के बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। दुनिया के 49वें नंबर के खिलाड़ी नवोने ने चौथी वरीयता प्राप्त जोकोविच को 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया।

25 साल के हैं अर्जेंटीना के नवोने

मैरियानो नवोने 25 साल के अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका खेल मुख्य रूप से क्ले कोर्ट पर ज्यादा प्रभावी माना जाता है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। क्ले कोर्ट पर उनका करियर रिकॉर्ड 44 जीत और 32 हार का है, जबकि हार्ड कोर्ट पर वह अब तक 12 मैच जीत सके हैं और 29 में उन्हें हार मिली है। यही वजह है कि यूएस ओपन जैसे हार्ड कोर्ट ग्रैंड स्लैम में जोकोविच के खिलाफ उनकी जीत को उनके करियर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।



नवोने ने अप्रैल 2026 में अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता था। उन्होंने क्ले कोर्ट पर खेले गए बुखारेस्ट ओपन के फाइनल में डेनियल मेरिडा एगुइलर को हराकर यह उपलब्धि हासिल की थी। इससे पहले सेमीफाइनल में उन्हें बोटिक वान डे जैंडशुल्प के खिलाफ दो मैच प्वाइंट भी बचाने पड़े थे।

ऑगर-अलियासिमे और रूड को भी हरा चुके हैं

जोकोविच को हराना नवोने की पहली बड़ी जीत नहीं है। इससे पहले भी वह बड़े खिलाड़ियों को चौंका चुके हैं। उन्होंने बीएनपी पारिबास एरिना में दुनिया के पांचवें नंबर के खिलाड़ी फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे को हराकर पहली बार एटीपी मास्टर्स 1000 के तीसरे दौर में जगह बनाई थी। इसके अलावा जिनेवा ओपन के सेमीफाइनल में उन्होंने दुनिया के 17वें नंबर के खिलाड़ी कैस्पर रूड को भी शिकस्त दी थी। रूड इस टूर्नामेंट को तीन बार जीत चुके हैं। नवोने जून 2024 में कैग्लियारी में अपना छठा चैलेंजर खिताब जीतने के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ 29वीं रैंकिंग तक भी पहुंचे थे।

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ग्रैंड स्लैम डेब्यू पर ही बनाया था अनोखा रिकॉर्ड

नवोने की ग्रैंड स्लैम कहानी भी काफी दिलचस्प है। वह सभी चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों के मुख्य ड्रॉ में खेल चुके हैं। 2024 फ्रेंच ओपन में उन्होंने ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ में डेब्यू किया था और पहले ही मुकाबले में पूर्व विश्व नंबर-10 पाब्लो कारेनो बुस्टा को हराया था। उनके ग्रैंड स्लैम डेब्यू की सबसे खास बात यह थी कि वह ओपन एरा में अपने ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ डेब्यू पर सीड हासिल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। उन्हें फ्रेंच ओपन 2024 में 31वीं वरीयता दी गई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में भी उन्होंने दूसरे दौर में जगह बनाई। वहां उन्होंने इंग्लैंड के जैक ड्रेपर को हराया था, जो उसी साल जून में विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान तक पहुंचे।

जोकोविच को हराना बना करियर का सबसे बड़ा पल

अब तक नवोने के करियर की सबसे बड़ी जीत जोकोविच के खिलाफ आई है। खास बात यह है कि जोकोविच उनके आदर्शों में शामिल हैं और पहली बार उनका सामना करने का मौका ही नवोने के लिए सपने जैसा था। जीत के बाद अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी ने अपनी भावनाएं छिपाईं नहीं। उन्होंने कहा, 'यह शानदार है। जिस तरह से हमने खेला, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के खिलाफ पांच सेट का मुकाबला। मैं बहुत खुश हूं। मुझे नहीं पता, मैं क्या कहूं?' जोकोविच के खिलाफ पहली बार खेलने के अनुभव पर नवोने ने कहा, 'यह अविश्वसनीय है। इसका मेरे लिए बहुत मतलब है। यह सपने के सच होने जैसा है, मेरा मतलब है, सच में, 100 प्रतिशत। अब मुझे रिकवर करना होगा। मुझे लगता है कि लगभग 12 बज रहे हैं, इसलिए हमें सोने जाना होगा।'

जोकोविच की मुश्किलों का भी मिला फायदा

मुकाबले में नवोने को जोकोविच की शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। सर्बियाई खिलाड़ी मैच के दौरान कई बार उल्टी करते नजर आए। तीसरे सेट में भी उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में ऐंठन और दर्द ने उनकी परेशानी बढ़ा दी। जोकोविच ने मुकाबले के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि यह साफ था कि कोर्ट पर मेरे लिए यह बहुत खराब अनुभव था। दुर्भाग्य से, इस साल लगभग हर मैच में मैं कुछ न कुछ ऐसी समस्या झेल रहा हूं। उल्टी, शरीर से सब कुछ निकल जाना, यह एक गंभीर समस्या थी। इसके बाद मेरा पूरा शरीर जवाब देने लगा, मूल रूप से ऐंठन और दर्द शुरू हो गया।' उन्होंने आगे कहा, 'हां, आखिर में मेरी पीठ ने जवाब दे दिया और कंधे में भी समस्या हुई और मैं मैच खत्म नहीं कर सका।'