US Open Day 1 Highlights: जोकोविच और वीनस बाहर, मेदवेदेव-केनिन दूसरे दौर में; यहां देखें पहले दिन के सभी नतीजे

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27वीं वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेजसिकोवा को उजबेकिस्तान की कामिला रखीमोवा ने 7-6(4), 6-2 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। महिला वर्ग में यह दिन का बड़ा उलटफेर रहा। पूर्व नंबर एक कैरोलिना प्लिस्कोवा ने भी शानदार वापसी की। वह हाने वांडेविंकेल के खिलाफ 2-6, 2-5 से पिछड़ रही थीं, लेकिन लगातार नौ गेम जीतकर उन्होंने 2-6, 7-5, 6-3 से मुकाबला अपने नाम किया।

अन्य महिला नतीजों में पोलिना यात्सेंको ने रेनाटा जाराजुआ को 4-6, 6-4, 7-6(7), डोना वेकिच ने तालिया गिब्सन को 6-2, 4-6, 6-3, लानलाना तारारुडी ने एल्विना कलीवा को 6-3, 6-7(4), 6-3, लुक्रेजिया स्टेफानिनी ने डायना यास्त्रेम्स्का को 6-3, 4-6, 6-1, वांग शिन्यू ने एमिलियाना अरांगो को 6-4, 6-2, केटी बोल्टर ने कैरोल यंग सुह ली को 6-4, 3-6, 6-0 और टायला प्रेस्टन ने एलिसिया पार्क्स को 6-3, 6-3 से हराया।

महिला एकल में भी पूर्व चैंपियन वीनस विलियम्स का सफर पहले दौर में ही खत्म हो गया। वाइल्ड कार्ड से मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली वीनस को उनकी हमवतन सोफिया केनिन ने 6-2, 7-6(6) से हराया। केनिन ने दूसरे सेट में सात सेट प्वाइंट बचाए और लगातार छह अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। दूसरे दौर में उनका सामना जेसिका पेगुला से होगा।2021 के चैंपियन डेनियल मेदवेदेव ने इस बार यूएस ओपन में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने क्वालीफायर ह्यूगो गैस्टन को 6-4, 6-2, 6-4 से हराया। पिछले साल पहले दौर में मिली हार के बाद मेदवेदेव ने इस बार कोई मौका नहीं दिया। जीत के बाद वह एटीपी लाइव रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए। अमेरिका के टॉमी पॉल ने भी जीत दर्ज की। उन्होंने कोलमैन वोंग को 6-7(3), 6-1, 6-3, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई।तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला ने एलेना-ग्रैबिएला रुज को 6-3, 6-2 से हराया। वहीं, 11वीं वरीयता प्राप्त मार्ता कोस्त्युक ने स्टॉर्म हंटर को 6-4, 6-1 से शिकस्त दी। कोस्त्युक ने मुकाबले के आखिरी आठ में से सात गेम अपने नाम किए। 19वीं वरीयता प्राप्त जैस्मिन पाओलिनी को हालांकि जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने वेरोनिका एर्जावेक को 6-3, 3-6, 6-4 से हराया। नौवीं वरीयता प्राप्त एलीना स्वितोलिना ने सोलाना सिएरा को सिर्फ 52 मिनट में 6-1, 6-2 से मात दी। वहीं, एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने मैकार्टनी केसलर को 6-2, 6-2 और 31वीं वरीयता प्राप्त लेयला फर्नांडेज ने झांग शुआई को 6-3, 6-2 से हराया।क्रोएशिया के डिनो प्रिज्मिक ने पांचवें सेट में दो मैच प्वाइंट बचाकर शानदार वापसी की और जीत दर्ज की। वहीं, लुका वान एश ने 29वीं वरीयता प्राप्त कैमरन नॉरी को 6-7(8), 6-2, 6-2, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। इस तरह यूएस ओपन के पहले दिन सबसे बड़ी खबर जोकोविच और वीनस की हार रही, जबकि मेदवेदेव, पेगुला और अन्य दावेदारों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।