टेनिस: रोजर फेडरर 'इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम' में शामिल, अमेरिका में मिले सम्मान पर क्या बोले स्विस स्टार?

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फेडरर ने अपने शानदार करियर में रिकॉर्ड आठ विंबलडन सिंगल्स खिताब, छह ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब, पांच यूएस ओपन खिताब और एक फ्रेंच ओपन खिताब जीते। अमेरिका के रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट में जब उन्हें 'इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ़ फ़ेम' में शामिल करने की घोषणा की गई तो स्विटजरलैंड के ये स्टार खिलाड़ी भावुक हो गए। विज्ञापन



समारोह के दौरान मौजूद बिली जीन किंग और जॉन मैकेनरो जैसी लॉन टेनिस की दिग्गज हस्तियों के सामने अपने शानदार करियर को याद करते हुए भावुक फेडरर ने कहा, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाना जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। फेडरर ने अपने शानदार करियर में रिकॉर्ड आठ विंबलडन सिंगल्स खिताब, छह ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब, पांच यूएस ओपन खिताब और एक फ्रेंच ओपन खिताब जीते। अमेरिका के रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट में जब उन्हें 'इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ़ फ़ेम' में शामिल करने की घोषणा की गई तो स्विटजरलैंड के ये स्टार खिलाड़ी भावुक हो गए।समारोह के दौरान मौजूद बिली जीन किंग और जॉन मैकेनरो जैसी लॉन टेनिस की दिग्गज हस्तियों के सामने अपने शानदार करियर को याद करते हुए भावुक फेडरर ने कहा, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाना जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है।

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स्विटजरलैंड के स्टार लॉन टेनिस खिलाड़ी को 'इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन, रहे फेडरर 2022 में संन्यास ले चुके हैं। अमेरिका में आयोजित सम्मान समारोह में 45 साल के फेडरर ने कहा, यह मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है।