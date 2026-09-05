यूएस ओपन: अल्कारेज ने खिताब की ओर बढ़ाया एक और कदम; सबालेंका भी अंतिम-16 में पहुंचीं, अब किससे होगा मुकाबला?

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यूएस ओपन में गत चैंपियन कार्लोस अल्कारेज और दो बार की गत चैंपियन आर्यना सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम-16 में जगह बना ली। अल्कारेज ने वू यीबिंग को सीधे सेटों में हराया, जबकि सबालेंका ने कामिला राखिमोवा को मात दी। दोनों की नजर अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर है। विज्ञापन



अल्कारेज ने सीधे सेटों में किसको हराया?

गत चैंपियन कार्लोस अल्कारेज ने शुक्रवार को चीन के वू यीबिंग को सीधे सेटों में हराकर यूएस ओपन के चौथे दौर यानी अंतिम-16 में जगह बना ली। चार महीने के चोटिल रहने के बाद प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी कर रहे अल्कारेज ने वू को 6-3, 6-4, 6-1 से शिकस्त दी। वू ने शुरुआती दौर में आक्रामक बेसलाइन खेल के जरिए अल्कारेज पर दबाव बनाने की कोशिश की।

विज्ञापन हालांकि, स्पेनिश खिलाड़ी ने अहम मौकों पर धैर्य बनाए रखा और मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कुछ मौकों पर अल्कारेज निराश भी नजर आए, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुद को संभाला और लगातार तीन सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। अल्कारेज ने जीत के बाद अपने खेल को लेकर कहा कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चोट के कारण चार महीने तक कोर्ट से बाहर रहने के बाद उनके लिए यह वापसी खास मानी जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन

अब किस अमेरिकी खिलाड़ी से होगा सामना?

अल्कारेज के सामने अगले दौर में 20वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी टॉमी पॉल की चुनौती होगी। पॉल ने 15वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक को पांच सेट तक चले मुकाबले में 6-4, 3-6, 6-7(4/7), 6-1, 6-3 से हराया। इस मुकाबले के बाद अल्कारेज की चुनौती निश्चित तौर पर बढ़ेगी। उन्हें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए घरेलू खिलाड़ी पॉल को हराना होगा।

सबालेंका ने किसके खिलाफ जीत दर्ज की?

महिला वर्ग में दुनिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त और दो बार की गत चैंपियन आर्यना सबालेंका ने भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने लुइस आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में कामिला राखिमोवा को 6-3, 6-4 से हराकर लगातार पांचवें साल यूएस ओपन के चौथे दौर में जगह बनाई।

सबालेंका ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने शुरुआती दौर में राखिमोवा की सर्विस तोड़ी और पहले सेट में अपनी सर्विस पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा। 35 मिनट में उन्होंने पहला सेट 6-3 से जीत लिया। इस दौरान सबालेंका ने चार ऐस लगाए और एक भी डबल फॉल्ट नहीं किया। अपनी पहली सर्विस पर उन्होंने 81 प्रतिशत अंक जीते और राखिमोवा को एक भी ब्रेक पॉइंट हासिल नहीं करने दिया। दूसरे सेट में भी सबालेंका ने दबाव कायम रखा और 6-4 से सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

राखिमोवा ने यूएस ओपन में किया था उलटफेर?

सबालेंका के खिलाफ उतरने से पहले राखिमोवा ने टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर किया था। उन्होंने पहले दौर में दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और 27वीं वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेजिकोवा को सीधे सेटों में हराया था। इसके बावजूद सबालेंका ने उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं दिया। अब अंतिम-16 में सबालेंका का सामना अमेरिका की टेलर टाउनसेंड से होगा। टाउनसेंड ने 15वीं वरीयता प्राप्त रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-7(3/7), 6-3 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।