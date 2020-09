IPL 2020: कोरोना को मात देकर वापस मैदान पर लौटा चेन्नई सुपरकिंग्स का यह योद्धा

सीएसके ने ट्विटर पर इस बल्लेबाज की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'सोमवार सुबह को जो पहली चीज आप देखना चाहते है। देखों कौन आया! चेहरे पर मुस्कान और दिल की तरह आंखें, ऋतुराज।'



सीएसके के दल के 13 सदस्य पिछले महीने कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और इनमें दो खिलाड़ी ऋतुराज और दीपक चाहर भी शामिल थे। चाहर और 11 अन्य लोग बीमारी से पहले ही उबर गए थे। दो अनिवार्य रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद चाहर मुंबई के खिलाफ मैच भी खेले थे।



The first thing you wanna see on a Monday morning. Look who's back! 😍 #Ruturaj #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/GXYIMs1OBx