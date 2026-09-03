{"_id":"6a98f522215b04a8a701cbe9","slug":"ms-dhoni-and-rishabh-pant-at-a-gathering-for-party-video-has-gone-viral-on-social-media-reactions-2026-09-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पंत के साथ पार्टी करते दिखे धोनी: वायरल वीडियो में माही ने किया हुक्का का जिक्र? सोशल मीडिया पर मची धूम","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक पार्टी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है। इस वीडियो में धोनी और पंत अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में नजर आ रहे हैं। क्लिप का सबसे बड़ा आकर्षण धोनी का एक कथित बयान बना है, जिसमें वह जाते हुए कहते हैं, जरा हुक्का पी के आता हूं।

वायरल वीडियो की नहीं हो सकी पुष्टि

इसके अलावा, कमरे की मेज पर कॉकटेल भी दिखाई दे रहा है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कोई निजी पार्टी का माहौल था। हालांकि, इस वायरल वीडियो की प्रमाणिकता और इसके समय व स्थान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। इससे पहले भी धोनी के हुक्का के शौक को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं। Rishab 😂😂😂 pic.twitter.com/M93dlPsGwF — 𝗦💛 (@mostlydhoni78) September 2, 2026 इसके अलावा, कमरे की मेज पर कॉकटेल भी दिखाई दे रहा है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कोई निजी पार्टी का माहौल था। हालांकि, इस वायरल वीडियो की प्रमाणिकता और इसके समय व स्थान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। इससे पहले भी धोनी के हुक्का के शौक को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं।

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धोनी को लेकर बेली ने किया था खुलासा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली ने एक बार खुलासा किया था कि धोनी को हुक्का पीने का शौक है और वह अपने होटल के कमरे में इसे सेट करके रखते थे। बेली के मुताबिक, धोनी के कमरे का दरवाजा हमेशा युवा खिलाड़ियों के लिए खुला रहता था, जहां वे अक्सर आकर बैठते और समय बिताते थे। इसके अलावा, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी माइकल हसी ने भी धोनी के होटल के कमरे के बारे में बात करते हुए बताया था कि उनका कमरा एक अनौपचारिक टीम लाउंज की तरह हुआ करता था, जहां खिलाड़ी इकट्ठा होकर आपस में मेल-जोल बढ़ाते थे।

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वायरल वीडियो में क्या बोल रहे धोनी?

हाल ही में सामने आए इस वायरल वीडियो में धोनी और पंत अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पंत सोफे पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास से धोनी को माही भाई कहकर ग्रुप फोटो के लिए बुलाते दिखते हैं। इस पर धोनी उनके पास आते हैं, पंत को मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'जरा हुक्का पीके आता हूं।' दोनों दिग्गजों के बीच की इस अनस्क्रिप्टेड और अनौपचारिक बॉन्डिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। इससे पहले धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ मसूरी में ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत की शादी में भी शामिल हुए थे, जहां क्रिकेट जगत की कई हस्तियां मौजूद थीं।