इमाम उल हक पर कसेगा शिकंजा!: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है कार्रवाई, दो साल का प्रतिबंध लगाने की तैयारी

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विज्ञापन इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक पर चोट का नाटक करने के आरोप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दो साल का प्रतिबंध लग सकता है। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होने के बावजूद इमाम चोट के कारण दोनों पारियों में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं उतरे। वह पहले दिन के दूसरे सत्र के बाद से पाकिस्तान के लिए मैदान पर भी नहीं उतरे थे।

जांच समिति का हुआ गठन

पाकिस्तान मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, लीड्स में हुए पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शून्य पर आउट होने वाले इमाम को इस चोट से जुड़े विवाद के कारण दो साल तक के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इमाम की चोट की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इमाम पर पहले भी चोट का नाटक करने के आरोप लग चुके हैं और वह यदि दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें दो साल का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है।

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इमाम पर इससे पहले मार्च 2025 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान भी चोट का नाटक करने का आरोप लगा था। पीसीबी सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल न्यूजीलैंड के सफेद गेंद के दौरे पर इंडोर नेट्स सत्र के दौरान इमाम के दाहिने पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी चोट को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया या गलत तरीके से प्रस्तुत किया और मेडिकल स्टाफ को गुमराह किया। बर्मिंघम में होने वाले तीसरे मैच से पहले पीसीबी द्वारा टेस्ट टीम से बाहर किए गए सात खिलाड़ियों में यह बाएं हाथ का बल्लेबाज भी शामिल था और वह इस हफ्ते सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और अली उस्मान समेत अन्य खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान वापस लौट आए।

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