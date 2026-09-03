बीसीसीआई का मंथन: समीक्षा बैठक के लिए मुख्यालय पहुंचे गिल-श्रेयस और कोच गंभीर, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) मुख्यालय में आज बड़ी बैठक हो रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के अलावा मुख्य कोच गौतम गंभीर भी पहुंच गए हैं।
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इस बैठक में बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया और अध्यक्ष मिथुन मंहस के साथ-साथ भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के भी मौजूद हैं। गत टी20 विश्व कप चैंपियन भारत को जून में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड में भी उनका संघर्ष जारी रहा, जहां 'मेन इन ब्लू' को पांच मैचों की टी20 सीरीज में 0-4 से हार मिली, जिसमें नॉटिंघम में 125 रन की हार भी शामिल है जो इस सीरीज की उनकी सबसे बड़ी हार थी। इसके अलावा, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी 1-2 से गंवा दी थी।
VIDEO | Mumbai: India ODI and Test captain Shubman Gill and T20 captain Shreyas Iyer arrive at BCCI headquarters for a review meeting with the Board.#BCCI #ShubmanGill #ShreyasIyer— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/iTaNlXqcyA
इस बीच, भारत अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर टीम का नेतृत्व करेंगे और तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। फिटनेस क्लियरेंस के अधीन, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी शामिल किया गया है। बुमराह का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ था। कार्डिफ में फील्डिंग के दौरान लगी चोट के कारण वह लॉर्ड्स में खेले गए अंतिम वनडे से बाहर हो गए थे और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे जिसे भारत ने 1-0 से जीता था। यह सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें दूसरा टी20 मुकाबला 15 सितंबर को और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।
बैठक में अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए तीन दिग्गज खिलाड़ियों रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के भविष्य पर भी चर्चा होगी। फिलहाल कोहली और जडेजा पर ज्यादा दबाव नहीं है, लेकिन रोहित को लेकर स्थिति अलग है और वह लगातार चर्चा के केंद्र में हैं। इस लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
ऐसी अटकलें लगाई जाती रही हैं कि चयन समिति के एक सदस्य ने रोहित को बताया था कि पैनल अब उनसे आगे बढ़ने का फैसला कर चुका है। हाल के इंग्लैंड दौरे में लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित से पूछा गया था कि क्या वह अपने करियर को विराम देने वाले हैं। पूर्व कप्तान और उनके करीबी लोगों ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। हालांकि ऐसी चर्चा थी कि रोहित नाराज होने के बावजूद इसके लिए तैयार हो गए थे। लेकिन लॉर्ड्स में हार के बावजूद उनके शानदार शतक की वजह से कम से कम फिलहाल उनके संन्यास लेने की संभावना को खारिज कर दिया गया है। इसके बावजूद यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि रोहित अगले साल दक्षिण अफ्रीका जाने वाली उड़ान में सवार होंगे।