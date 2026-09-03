बीसीसीआई का मंथन: समीक्षा बैठक के लिए मुख्यालय पहुंचे गिल-श्रेयस और कोच गंभीर, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले

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विज्ञापन भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल, टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर, मुख्य कोच गौतम गंभीर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण गुरुवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे। इस बैठक में बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, यह समीक्षा बैठक मूल रूप से आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों पर भारत की हार के बाद निर्धारित की गई थी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के दौरे के कारण इसमें देरी हुई।

टीम के प्रदर्शन की होगी समीक्षा

इस बैठक में बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया और अध्यक्ष मिथुन मंहस के साथ-साथ भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के भी मौजूद हैं। गत टी20 विश्व कप चैंपियन भारत को जून में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड में भी उनका संघर्ष जारी रहा, जहां 'मेन इन ब्लू' को पांच मैचों की टी20 सीरीज में 0-4 से हार मिली, जिसमें नॉटिंघम में 125 रन की हार भी शामिल है जो इस सीरीज की उनकी सबसे बड़ी हार थी। इसके अलावा, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी 1-2 से गंवा दी थी।

VIDEO | Mumbai: India ODI and Test captain Shubman Gill and T20 captain Shreyas Iyer arrive at BCCI headquarters for a review meeting with the Board.#BCCI #ShubmanGill #ShreyasIyer



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/iTaNlXqcyA — Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026 इस बैठक में बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया और अध्यक्ष मिथुन मंहस के साथ-साथ भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के भी मौजूद हैं। गत टी20 विश्व कप चैंपियन भारत को जून में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड में भी उनका संघर्ष जारी रहा, जहां 'मेन इन ब्लू' को पांच मैचों की टी20 सीरीज में 0-4 से हार मिली, जिसमें नॉटिंघम में 125 रन की हार भी शामिल है जो इस सीरीज की उनकी सबसे बड़ी हार थी। इसके अलावा, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी 1-2 से गंवा दी थी।

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अफगानिस्तान के खिलाफ होनी है सीरीज

इस बीच, भारत अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर टीम का नेतृत्व करेंगे और तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। फिटनेस क्लियरेंस के अधीन, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी शामिल किया गया है। बुमराह का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ था। कार्डिफ में फील्डिंग के दौरान लगी चोट के कारण वह लॉर्ड्स में खेले गए अंतिम वनडे से बाहर हो गए थे और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे जिसे भारत ने 1-0 से जीता था। यह सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें दूसरा टी20 मुकाबला 15 सितंबर को और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।

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क्यों अहम है ये बैठक?

बैठक में अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए तीन दिग्गज खिलाड़ियों रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के भविष्य पर भी चर्चा होगी। फिलहाल कोहली और जडेजा पर ज्यादा दबाव नहीं है, लेकिन रोहित को लेकर स्थिति अलग है और वह लगातार चर्चा के केंद्र में हैं। इस लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है।