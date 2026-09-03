एशियाई खेलों के लिए बांग्लादेश की पुरुष टीम घोषित: टी20 में शांतो और महमूद की वापसी, लिटन दास संभालेंगे कमान
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ढाका Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 03 Sep 2026 08:31 AM IST
सार
बांग्लादेश ने इस महीने होने वाले एशियाई खेलों के लिए पुरुष क्रिकेट टीम का एलान कर दिया है। बांग्लादेश के लिए इस टूर्नामेंट में लिटन दास कप्तानी करेंगे। टीम क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी।
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विस्तार
बांग्लादेश ने जापान में होने वाले आगामी एशियन गेम्स के लिए अपनी 15 सदस्यीय टी20 टीम घोषित की है, जिसमें नजमुल हुसैन शांतो और तेज गेंदबाज हसन महमूद को वापस बुलाया है। वहीं, लिटन दास हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने के बाद 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। चोट के कारण लिटन जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध बांग्लादेश की हालिया टी20 सीरीज में नहीं खेल सके थे, लेकिन अब वह इस इवेंट से पहले कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के लिए वापस आ गए हैं।
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शांतो की टी20 में वापसी
शांतो पिछले साल मई में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ खेलने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। टॉप-ऑर्डर के इस बल्लेबाज का टी20 में प्रदर्शन खराब रहा था। वह 19 पारियों में कोई अर्धशतक नहीं लगा पाए थे, जिसके कारण उन्हें कप्तानी लिटन को सौंपनी पड़ी। वहीं, शांतो ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश को ऐतिहासिक पहली टेस्ट जीत दिलाई। उन्होंने पिछले बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) सीजन के दौरान एक शतक और एक अर्धशतक समेत कुल 355 रन भी बनाए थे।
तेज गेंदबाज हसन महमूद भी पिछले साल पाकिस्तान दौरे पर खेलने के बाद राष्ट्रीय टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं, जहां उन्होंने तीन मैचों में 11.30 की इकॉनमी रेट से तीन विकेट लिए थे। महमूद को डार्विन टेस्ट जीत में शांतो के साथ प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल हसन और अब्दुल गफ्फार सकलैन को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि तेज गेंदबाज नाहिद राणा साइड स्ट्रेन से उबरने के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए हैं।
शांतो पिछले साल मई में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ खेलने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। टॉप-ऑर्डर के इस बल्लेबाज का टी20 में प्रदर्शन खराब रहा था। वह 19 पारियों में कोई अर्धशतक नहीं लगा पाए थे, जिसके कारण उन्हें कप्तानी लिटन को सौंपनी पड़ी। वहीं, शांतो ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश को ऐतिहासिक पहली टेस्ट जीत दिलाई। उन्होंने पिछले बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) सीजन के दौरान एक शतक और एक अर्धशतक समेत कुल 355 रन भी बनाए थे।
तेज गेंदबाज हसन महमूद भी पिछले साल पाकिस्तान दौरे पर खेलने के बाद राष्ट्रीय टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं, जहां उन्होंने तीन मैचों में 11.30 की इकॉनमी रेट से तीन विकेट लिए थे। महमूद को डार्विन टेस्ट जीत में शांतो के साथ प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल हसन और अब्दुल गफ्फार सकलैन को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि तेज गेंदबाज नाहिद राणा साइड स्ट्रेन से उबरने के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए हैं।
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क्वार्टर फाइनल से अभियान की शुरुआत करेगा बांग्लादेश
एशियन गेम्स 2026 में बांग्लादेशी टीम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मेजबान जापान के साथ सीधे क्वार्टर फाइनलिस्ट के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगी। टीम 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में ग्रुप-बी के विजेता के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। बांग्लादेश ने पिछले संस्करण में कांस्य पदक अपने नाम किया था।
एशियन गेम्स 2026 में बांग्लादेशी टीम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मेजबान जापान के साथ सीधे क्वार्टर फाइनलिस्ट के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगी। टीम 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में ग्रुप-बी के विजेता के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। बांग्लादेश ने पिछले संस्करण में कांस्य पदक अपने नाम किया था।
बांग्लादेश टीम: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, मोसादेक हुसैन, यासिर अली, रिशाद हुसैन, महेदी हसन, नसुम अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद।