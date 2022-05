{"_id":"6270a32fd360a04f723eabaf","slug":"khelo-india-games-19-year-old-priya-won-gold-by-defeating-veteran-dutee-chand-in-200-meters-race","type":"story","status":"publish","title_hn":"खेलो इंडिया गेम्स: 19 साल की प्रिया का कमाल, 200 मीटर दौड़ में अनुभवी दुती चंद को हराकर जीता स्वर्ण ","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 03 May 2022 09:06 AM IST