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भारत ने एशियन गेम्स के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। टीम इस समय तीन मैचों में नौ अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। जापान के भी नौ अंक हैं, लेकिन गोल अंतर के आधार पर वह दूसरे स्थान पर है। वहीं, चीन तीन मैचों में चार अंक लेकर तीसरे स्थान पर मौजूद है। छह टीमों के इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। विज्ञापन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय महिला हॉकी टीम मंगलवार को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अपने चौथे राउंड रॉबिन मुकाबले में चीन से भिड़ेगी। तीन मुकाबलों में लगातार तीन जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम की नजरें चीन के खिलाफ जीत हासिल कर महाद्वीपीय स्तर पर अपना दबदबा कायम रखने पर होंगी। चीन मौजूदा ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम है और इस टूर्नामेंट की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम भी है।

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भारत का शानदार प्रदर्शन, तीन मैचों में दागे 13 गोल

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में मलेशिया को 4-1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण कोरिया के खिलाफ कड़े मुकाबले में 2-1 से जीत दर्ज की। तीसरे मैच में भारत ने थाईलैंड को 7-0 से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम की युवा स्ट्राइकर मुमताज खान अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने तीन बेहतरीन फील्ड गोल दागकर गोल स्कोरर की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं, ड्रैग फ्लिकर दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर तीन गोल किए हैं। अनुभवी खिलाड़ी नवनीत कौर ने भी पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए दो गोल किए हैं, जबकि युवा फॉरवर्ड सुनेलिता टोप्पो ने पेनल्टी कॉर्नर से मिले रिबाउंड पर दो बार गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाया है।

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गोलकीपिंग में भी भारतीय टीम ने दिखाया दम

एशियन गेम्स की खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम का तालमेल और आत्मविश्वास दोनों बेहतर नजर आ रहे हैं। अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया की गैरमौजूदगी में बिचू देवी खरिबाम और बंसुरी सोलंकी ने गोलपोस्ट की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाली है। दोनों गोलकीपरों के सामने भारतीय टीम ने तीन मैचों में सिर्फ दो गोल गंवाए हैं।

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कोच मारिन ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जताई खुशी

भारतीय टीम के मुख्य कोच श्योर्ड मारिन ने शुरुआती तीन जीत के बावजूद माना कि मुकाबले आसान नहीं थे। उन्होंने कहा कि विरोधी टीमें अपने 11 खिलाड़ियों को डिफेंस में लगा रही थीं, जिससे भारतीय खिलाड़ियों के लिए जगह बनाना और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलना चुनौतीपूर्ण रहा। मारिन ने कहा, 'मैं खिलाड़ियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता से खुश हूं। खिलाड़ी अलग-अलग पोजिशन पर खेल रहे हैं, जिससे टीम में गहराई बढ़ रही है।' उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग पोजिशन पर खेलना खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इससे उनके खेल में निखार आएगा। इसके सकारात्मक परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे, इसमें समय लगेगा।