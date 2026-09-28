मेसी ने दागा हैरतअंगेज गोल: कोलंबस क्रू के खिलाफ एमएलएस में किया दमदार प्रदर्शन, फिर भी हारा इंटर मियामी

लियोनल मेसी ने इंटर मियामी के लिए एक और करिश्माई प्रदर्शन करते हुए कोलंबस क्रू के खिलाफ एक असंभव सा दिखने वाला फ्री-किक गोल दागा। हालांकि वह अपनी टीम को मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) के इस मुकाबले में 1-2 की हार से नहीं बचा सके। मेसी के गोल के बावजूद उनकी टीम हार टाल नहीं सकी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले मेसी का ये गोल देखकर दर्शक भी चौंक गए।

कोलंबस क्रू ने मैच के 28वें मिनट में पेनल्टी के जरिए पहला गोल कर बढ़त बना ली। हालांकि, इंटर मियामी ने सिर्फ पांच मिनट बाद शानदार वापसी की। कप्तान लियोनल मेसी ने मैदान के दाहिने छोर से मुश्किल एंगल पर मिली फ्री-किक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। मेसी का यह सीजन का 21वां गोल था। इसके साथ ही उन्होंने 2026 एमएलएस गोल्डन बूट की दौड़ में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। मैदान पर मेसी के इस जादुई प्रदर्शन ने एक बार फिर फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के बाद भी उनका बेहतरीन खेल लगातार जारी है।

कोलंबस क्रू ने स्टॉपेज टाइम में दागा निर्णायक गोल

दूसरे हाफ में इंटर मियामी की ओर से एक खिलाड़ी ने डेब्यू किया। हाल ही में टीम से जुड़े ब्राजील के विंगर रिकेल्मे फिलिपी 71वें मिनट में फाकुंडो मुरा की जगह मैदान पर उतरे और क्लब के लिए अपना पहला मैच खेला। मैच के आखिरी पलों में कोलंबस क्रू ने स्टॉपेज टाइम में गोल करते हुए मैच में 2-1 की बढ़त बनाई और जीत दर्ज की। इस हार के बावजूद, इंटर मियामी का इस एमएलएस रेगुलर सीजन में प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है। टीम ने 12 जीत, पांच हार और 10 ड्रॉ के साथ 46 अंक जुटाए हैं। इसी के साथ वह ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है।



मौजूदा एमएलएस एमवीपी अवॉर्ड और गोल्डन बूट विजेता लियोनेल मेसी इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं। इसके साथ ही वह 2026 एमएलएस गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे चल रहे हैं। गोल करने के अलावा मेसी अपनी टीम के लिए मौके बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस एमएलएस रेगुलर सीजन में उन्होंने 13 असिस्ट भी किए हैं, जो लीग में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं। मेसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंटर मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में शीर्ष टीमों में शामिल है।