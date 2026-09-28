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मेसी ने दागा हैरतअंगेज गोल: कोलंबस क्रू के खिलाफ एमएलएस में किया दमदार प्रदर्शन, फिर भी हारा इंटर मियामी

Mon, 28 Sep 2026 10:41 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबस
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलंबस Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 28 Sep 2026 10:41 AM IST
सार

इंटर मियामी सीएफ को एमएलएस रेगुलर सीजन के मुकाबले में अपने घरेलू मैदान पर कोलंबस क्रू के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इंटर मियामी के कप्तान लियोनल मेसी ने शानदार फ्री-किक के जरिए टीम का एकमात्र गोल किया। हालांकि, मेसी के गोल के बावजूद उनकी टीम हार टाल नहीं सकी। 

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Lionel Messi scored brilliant Free-Kick For Inter Miami suffer defeat to Columbus Crew in Major League Soccer
लियोनल मेसी - फोटो : MLS

विस्तार
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लियोनल मेसी ने इंटर मियामी के लिए एक और करिश्माई प्रदर्शन करते हुए कोलंबस क्रू के खिलाफ एक असंभव सा दिखने वाला फ्री-किक गोल दागा। हालांकि वह अपनी टीम को मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) के इस मुकाबले में 1-2 की हार से नहीं बचा सके। मेसी के गोल के बावजूद उनकी टीम हार टाल नहीं सकी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले मेसी का ये गोल देखकर दर्शक भी चौंक गए। 
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मेसी के गोल ने दिलाई बराबरी
कोलंबस क्रू ने मैच के 28वें मिनट में पेनल्टी के जरिए पहला गोल कर बढ़त बना ली। हालांकि, इंटर मियामी ने सिर्फ पांच मिनट बाद शानदार वापसी की। कप्तान लियोनल मेसी ने मैदान के दाहिने छोर से मुश्किल एंगल पर मिली फ्री-किक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। मेसी का यह सीजन का 21वां गोल था। इसके साथ ही उन्होंने 2026 एमएलएस गोल्डन बूट की दौड़ में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। मैदान पर मेसी के इस जादुई प्रदर्शन ने एक बार फिर फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के बाद भी उनका बेहतरीन खेल लगातार जारी है।

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कोलंबस क्रू ने स्टॉपेज टाइम में दागा निर्णायक गोल
दूसरे हाफ में इंटर मियामी की ओर से एक खिलाड़ी ने डेब्यू किया। हाल ही में टीम से जुड़े ब्राजील के विंगर रिकेल्मे फिलिपी 71वें मिनट में फाकुंडो मुरा की जगह मैदान पर उतरे और क्लब के लिए अपना पहला मैच खेला। मैच के आखिरी पलों में कोलंबस क्रू ने स्टॉपेज टाइम में गोल करते हुए मैच में 2-1 की बढ़त बनाई और जीत दर्ज की। इस हार के बावजूद, इंटर मियामी का इस एमएलएस रेगुलर सीजन में प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है। टीम ने 12 जीत, पांच हार और 10 ड्रॉ के साथ 46 अंक जुटाए हैं। इसी के साथ वह ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है।

मौजूदा एमएलएस एमवीपी अवॉर्ड और गोल्डन बूट विजेता लियोनेल मेसी इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं। इसके साथ ही वह 2026 एमएलएस गोल्डन बूट की दौड़ में भी सबसे आगे चल रहे हैं। गोल करने के अलावा मेसी अपनी टीम के लिए मौके बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस एमएलएस रेगुलर सीजन में उन्होंने 13 असिस्ट भी किए हैं, जो लीग में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं। मेसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंटर मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में शीर्ष टीमों में शामिल है।
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अंक तालिका का हाल
पिछले वीकेंड सीएफ मॉन्ट्रियल को उसके घरेलू मैदान पर 0-2 से हराने के बाद कोलंबस क्रू पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटर मियामी के खिलाफ मैदान में उतरा। इस जीत ने टीम का मनोबल बढ़ाया था और क्लब इंटर मियामी के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, इस सीजन में कोलंबस क्रू का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। टीम ने अब तक 8 जीत, 14 हार और पांच ड्रॉ के साथ 29 अंक हासिल किए हैं। इसी कारण वह ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस की अंक तालिका में 13वें स्थान पर है। अब इंटर मियामी का अगला मुकाबला अपने घरेलू मैदान पर होगा। टीम 11 अक्तूबर को न्यू स्टेडियम में डी.सी. यूनाइटेड की मेजबानी करेगी। इंटर मियामी इस मैच में जीत हासिल कर लीग तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेगी।
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