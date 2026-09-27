रूस के साथ मैच खेलेगी भारतीय महिला फुटबॉल टीम: कोलकाता में किस दिन होगा मुकाबला? 32 साल बाद भारत आएगी रूसी टीम

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2016 के बाद पहली बार कोलकाता में खेलेगी महिला टीम

यह 2016 सैफ महिला चैंपियनशिप के बाद पश्चिम बंगाल में भारत का पहला मुकाबला भी होगा। सिलीगुड़ी में हुई सैफ महिला चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम किया था। रूस की महिला टीम पिछली बार 1994 में आठ देशों के जयललिता कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आई थी।

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भारतीय महिला फुटबॉल टीम आठ और 11 अक्तूबर को फीफा महिला अंतरराष्ट्रीय मैच विंडो के दौरान किशोर भारती क्रीड़ांगन में रूस के खिलाफ दो मैत्री मैच खेलेगी। जून में रिकॉर्ड छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद ये मुकाबले भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे। अक्तूबर की यह विंडो 69वीं रैंकिंग वाली भारत को मजबूत यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खुद को परखने का मौका देगी। रूस विश्व रैंकिंग में 27वें स्थान पर है।