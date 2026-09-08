फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   ganesh utsav different states celebration traditions ganesh chaturthi 2026

गणेश उत्सव 2026: महाराष्ट्र से लेकर मिजोरम तक, जानें भारत के अलग-अलग राज्यों में गणेश उत्सव की अनोखी परंपराएं

Tue, 08 Sep 2026 01:42 PM IST
शैली प्रकाश शैली प्रकाश
शैली प्रकाश Published by: शैली प्रकाश Updated Tue, 08 Sep 2026 01:42 PM IST
सार

गणेश उत्सव देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में इसकी अवधि, पूजा-पद्धति और परंपराएं अलग हैं। कहीं भव्य पंडाल सजते हैं, तो कहीं घरों में बप्पा की पूजा होती है। आइए विस्तार से जानते हैं भारत के अलग-अलग राज्यों में बप्पा का पर्व कैसे मनाया जाता है। 
 

विज्ञापन
ganesh utsav different states celebration traditions ganesh chaturthi 2026
महाराष्ट्र से पूर्वोत्तर तक ऐसे मनाते हैं बप्पा का उत्सव - फोटो : AI

गणेश उत्सव संपूर्ण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग-अलग राज्यों में इस पर्व की समयावधि, परंपराएं और सांस्कृतिक खासियतें भिन्न देखने को मिलती हैं। कई स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन तीसरे या पांचवें दिन कर दिया जाता है, जबकि अधिकांश राज्यों में यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी (10वें दिन) को विसर्जन होता है। देश के किसी भी हिस्से में गणेश उत्सव मनाया जा रहा हो, भव्य और कलात्मक झांकियों का निर्माण इस पर्व की एक समान (कॉमन) और सबसे प्रमुख विशेषता है।



हालांकि मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जैसे ईसाई बहुल राज्यों में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धूम भले ही न दिखे, लेकिन वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने घरों और स्थानीय मंदिरों में गणेश पूजन आयोजित करते हैं।

हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी 2026: क्या एक ही दिन पड़ेंगे दोनों पर्व? पूरी जानकारी से दूर करें कन्फ्यूजन
ganesh utsav different states celebration traditions ganesh chaturthi 2026
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गणेश उत्सव - फोटो : freepik
महाराष्ट्र
अवधि: 3, 5 और 10 दिन (गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक)।
खासियत: यह गणेशोत्सव का मुख्य केंद्र है। मुंबई और पुणे के बड़े सार्वजनिक पंडाल (जैसे लालबागचा राजा, श्रीमंत दगडूशेठ) विश्व प्रसिद्ध हैं। 'आगमन सोहला', ढोल-ताशा पथक, पारंपरिक पोशाक (नौवारी साड़ी और कुर्ता-पायजामा) और लालबाग-गिरगांव चौपाटी पर होने वाला भव्य विसर्जन यहाँ की पहचान है। खूबसूरत पंडाल और 'लालबागचा राजा' के दर्शन यहाँ की सबसे बड़ी पहचान हैं।
 
गोवा
अवधि: 2 से 7 दिन (कुछ स्थानों पर 21 दिन तक)।
खासियत: गोवा में इसे 'चवथ' (Chovoth) कहा जाता है। यहाँ घर-घर में मिट्टी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और 'माटोली' (फलों, फूलों और जंगली वनस्पतियों की विशेष सजावट) बनाई जाती है। यह पूरी तरह से पारंपरिक और पारिवारिक उत्सव होता है। यह मुख्य रूप से घर-परिवार में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें पूजा स्थल को फलों और फूलों (माटोली) से सजाया जाता है।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश / तेलंगाना
अवधि: 3 से 11 दिन।
खासियत: कर्नाटक: यहाँ गणेश चतुर्थी को 'गौरी हब्बा' (Gouri Habba) के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें गणेश चतुर्थी से एक दिन पूर्व माता गौरी (पार्वती) की पूजा की जाती है। बेंबाप्पा को 'कड़ाबू' (विशेष मोदक) का भोग लगाया जाता है। गलुरु और हुबली के पंडाल काफी भव्य होते हैं। तेलंगाना में हैदराबाद का 'खैराताबाद गणेश' अपनी विशाल और विशालकाय प्रतिमा की ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। हुसैन सागर झील में भव्य विसर्जन जुलूस निकाला जाता है।
 
ganesh utsav different states celebration traditions ganesh chaturthi 2026
तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव - फोटो : freepik

तमिलनाडु और केरल
अवधि: 1 से 3 दिन।
खासियत: तमिलनाडु में इसे 'विनायक चतुर्थी' कहा जाता है। यहाँ मंदिरों और घरों में क्ले (सफेद मिट्टी) की इको-फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाकर पूजन किया जाता है। केरल में तिरुवनंतपुरम और कोच्चि के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है।  बाप्पा को विशेष मोदक (कोझुकट्टई) चढ़ाया जाता है।

पश्चिम बंगाल और ओडिशा
अवधि: 1 से 3 दिन।
खासियत: यहाँ गणेश पूजन बड़े शैक्षणिक संस्थानों, कला केंद्रों और व्यावसायिक परिसरों में विशेष रूप से किया जाता है। पूजा पंडालों की सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होते हैं।

मध्यप्रदेश/ छत्तीसगढ़
अवधि: 10 दिन
खासियत: यहाँ महाराष्ट्र जैसी ही भव्यता और उत्साह देखने को मिलता है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर जैसे शहरों में बड़े-बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी रायुपर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर आदि जगहों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना होती है। अंत में विसर्जन के दिन अनंत चतुर्दशी पर झांकियां निकलती है।  इंदौर की 'झांकियां' (कपड़ा मिलों की परंपरा) और अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह बेहद प्रसिद्ध हैं।
 

विज्ञापन
विज्ञापन
ganesh utsav different states celebration traditions ganesh chaturthi 2026
गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गणेश उत्सव - फोटो : freepik

गुजरात
अवधि: 10 दिन
खासियत: सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद में बप्पा की बहुत विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। यहाँ गणेशोत्सव के पंडालों में शाम की आरती के बाद पारंपरिक 'गरबा' और 'रास' का आयोजन किया जाता है, जो गुजरात की अपनी विशेष पहचान है।

राजस्थान
अवधि: 3 से 10 दिन
खासियत: जयपुर का प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर इस उत्सव का मुख्य केंद्र रहता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और बप्पा को हजारों किलो मोदक का भोग लगाया जाता है। घरों में भी मिट्टी के गणपति स्थापित कर पारंपरिक तरीके से पूजा होती है।

उत्तर प्रदेश
अवधि: 3 से 10 दिन
खासियत: पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में गणेशोत्सव का चलन काफी तेजी से बढ़ा है। वाराणसी में गंगा घाटों पर बप्पा की आरती की जाती है और अंतिम दिन गंगा नदी या जलकुंडों में प्रतिमाओं का विसर्जन होता है।
 

विज्ञापन
ganesh utsav different states celebration traditions ganesh chaturthi 2026
पंजाब, केरल और असम में गणेश उत्सव - फोटो : Adobe stock

पंजाब
अवधि: 3 से 5 दिन
खासियत: पंजाब में यह त्योहार मुख्यतः शहरों (लुधियाना, अमृतसर, जालंधर) में सार्वजनिक मंडलों और हिंदू परिवारों द्वारा मनाया जाता है। यहाँ ढोल की ताल पर भांगड़ा करते हुए बप्पा का स्वागत और विसर्जन किया जाता है।

केरल
अवधि: 1 से 3 दिन
खासियत: केरल में इसे 'विनायक चतुर्थी' कहा जाता है। यहाँ के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों (जैसे तिरुवनंतपुरम का पझावंगडी गणपति मंदिर) में विशेष हाथियों का जुलूस और महापूजा आयोजित की जाती है। नारियल और चावल के आटे से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है।

असम
अवधि: 1 से 3 दिन
खासियत: असम और उत्तर-पूर्व भारत में गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग, शैक्षणिक संस्थानों और कला प्रेमियों द्वारा मनाई जाती है। गुवाहाटी के मंदिरों और पंडालों में असमिया संस्कृति के रंग और स्थानीय सजावट देखने को मिलती है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed