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भौम प्रदोष पर करें ये खास उपाय, कर्ज और नौकरी की परेशानी से मिलेगी राहत

Tue, 08 Sep 2026 06:10 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 08 Sep 2026 06:10 AM IST
सार

आज यानी 8 सितंबर 2026 को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार को पड़ने वाले इस प्रदोष पर भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से कर्ज, नौकरी और आर्थिक परेशानियों से राहत की कामना की जा सकती है।

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Bhaum Pradosh 2026 Follow These Remedies for Financial Stability and Career Success in hindi
भौम प्रदोष व्रत - फोटो : amar ujala

विस्तार
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भौम प्रदोष 2026: आज यानी 8 सितंबर 2026 को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए कुछ उपाय कर्ज, नौकरी, कारोबार और आर्थिक परेशानियों से राहत की कामना के लिए किए जाते हैं।

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भौम प्रदोष पर करें ये खास उपाय

  • दांपत्य जीवन में मधुरता के लिए: सूखे नारियल पर सिंदूर और चमेली के तेल से स्वास्तिक बनाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने की परंपरा है।
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  • सकारात्मक ऊर्जा के लिए: सुबह स्नान करके हनुमान जी को प्रणाम करें और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है।
  • कारोबार में स्थिरता के लिए: भौम प्रदोष पर तीन मुखी रुद्राक्ष की पूजा कर उसे धारण करने की परंपरा बताई गई है।
  • कर्ज से मुक्ति की कामना के लिए: आसन पर बैठकर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का 11 बार पाठ करें।
  • आर्थिक परेशानी से बचने के लिए: शाम को हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • अटका हुआ पैसा वापस पाने के लिए: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और मंगल मंत्र 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का 11 बार जाप करें।
  • बड़े भाई से रिश्ते बेहतर करने के लिए: मंगल यंत्र की स्थापना और पूजा करने की मान्यता है। मंत्र जाप की विधि किसी योग्य जानकार से करवाना बेहतर है।
  • नौकरी में सफलता के लिए: हनुमान मंदिर में शहद अर्पित करें और नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें।
  • कार्यों में सफलता के लिए: जरूरतमंद लोगों को मीठी रोटी बांटने की परंपरा बताई गई है।
  • जीवन में संतुलन के लिए: आटे और गुड़ से बने पुए गाय को खिलाएं और 'ॐ मंगलाय नमः' मंत्र का 51 बार जाप करें।

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भौम प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त
8 सितंबर को भगवान शिव की पूजा के लिए शाम 6:35 बजे से रात 8:52 बजे तक का समय शुभ माना गया है। प्रदोष काल में शिव परिवार की पूजा करने की परंपरा है।

अन्य शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:31 बजे से 5:17 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक
  • निशिता काल: रात 11:56 बजे से 9 सितंबर की रात 12:42 बजे तक

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भौम प्रदोष पर बनेंगे ये शुभ योग
  • सर्वार्थ सिद्धि योग: 8 सितंबर शाम 4:39 बजे से 9 सितंबर सुबह 6:03 बजे तक रहेगा।
  • परिघ योग: सुबह से रात 12:40 बजे तक रहने के बाद शिव योग शुरू होगा।
  • पुष्य नक्षत्र: सुबह से शाम 4:39 बजे तक रहेगा।

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