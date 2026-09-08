भौम प्रदोष पर करें ये खास उपाय, कर्ज और नौकरी की परेशानी से मिलेगी राहत

भौम प्रदोष 2026: आज यानी 8 सितंबर 2026 को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए कुछ उपाय कर्ज, नौकरी, कारोबार और आर्थिक परेशानियों से राहत की कामना के लिए किए जाते हैं।

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