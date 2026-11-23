मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को कार्तिक पूर्णिमा है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को बहुत ही खास और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया, तब सभी देवताओं ने काशी में दिवाली मनाई थी और घाटों पर दीपदान किया था। वहीं इस तिथि पर भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए पहला अवतार लिया था। इस दिन स्नान, दान और दीपदान करने से सौ अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्ति किया था। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय को बहुत ही अचूक माना जाता है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है।

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