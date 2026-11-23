Dev Deepawali 2026: देव दिवाली पर पूजा-पाठ और दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलावाई थी। इसी उपलक्ष्य में देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन दीप जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि, घर में दीपक जलाने से सुख-समृद्धि का आगमन होता है और जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। इस दिन कुछ खास स्थानों पर दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देव दिवाली के दिन घर के किन चार स्थानों पर दीपक जरूर जलाना चाहिए।