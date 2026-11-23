Dev Deepawali 2026 Shubh Muhurat: कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली देव दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। इस दिन दीपदान करने की विशेष परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस खुशी में देवी-देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। इस साल देव दिवाली 24 नवंबर 2026 को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं इस दिन दीपदान का शुभ मुहूर्त और दीपक जलाने का सही समय।
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देव दिवाली 2026
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दीपदान का शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट पर होगा और इसका समापन 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दान और देव दीपावली का आयोजन 24 नवंबर को किया जाएगा।
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देव दिवाली पर कहां जलाएं दीपक?
देव दिवाली के दिन घर से लेकर मंदिरों और नदी के घाटों तक दीप जलाने की परंपरा है। इस दिन पूजा स्थल, मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे और आंगन में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा पवित्र नदियों और सरोवरों के किनारे भी दीपदान किया जाता है। काशी में इस अवसर पर गंगा के घाट लाखों दीपों की रोशनी से जगमगा उठते हैं।
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देव दिवाली पर कितने दीपक जलाना माना जाता है शुभ?
देव दिवाली पर दीपक जलाने के लिए किसी निश्चित संख्या का नियम नहीं है। इस दिन लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 11, 21, 51 या 108 दीपक जलाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवसर पर मिट्टी के दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इनमें घी या तिल का तेल डालकर दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है।
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देव दिवाली पर दीपदान करने के पीछे क्या है धार्मिक मान्यता?
देव दिवाली का पर्व भगवान शिव की विजय और देवी-देवताओं के उत्सव से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस विजय की खुशी में देवी-देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी घटना के बाद से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक दीपदान और पूजा-पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।