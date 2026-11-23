देव दिवाली का पर्व भगवान शिव की विजय और देवी-देवताओं के उत्सव से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस विजय की खुशी में देवी-देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी घटना के बाद से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक दीपदान और पूजा-पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।









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