Dev Diwali Deepdaan Time 2026: कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का उत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को पड़ रहा है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक, इसी पावन तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। असुर पर महादेव की इस विजय से प्रसन्न होकर देवी-देवताओं ने काशी पहुंचकर दीप जलाए और उत्सव मनाया। इसी परंपरा के कारण इस दिन को देव दीपावली कहा जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और त्रिपुरोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं देव दीपावली पर दीपदान का सही समय, विधि और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं।
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देव दीपावली का धार्मिक महत्व
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देव दीपावली का धार्मिक महत्व
सनातन परंपरा में देव दीपावली को अत्यंत पवित्र पर्व माना गया है। यह उत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर सभी देवी-देवता स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आते हैं और भगवान शिव की नगरी काशी में दीपोत्सव करते हैं। यही वजह है कि इस पर्व को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार, त्रिपुरासुर नामक असुर ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में भय का वातावरण बना दिया था। तब भगवान शिव ने उसका वध करके सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कराया। महादेव की इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी। धार्मिक विश्वास है कि कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धापूर्वक दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है।
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देव दीपावली 2026 पर दीपदान का शुभ मुहूर्त
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देव दीपावली 2026 पर दीपदान का शुभ मुहूर्त
पंचांग के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 23 नवंबर 2026 को रात 11 बजकर 43 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 24 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा। उदया तिथि और शाम के समय पूर्णिमा रहने के कारण देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल शाम 05:08 बजे से 07:47 बजे तक रहेगा।
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देव दीपावली पर किस तरह करें दीपदान?
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देव दीपावली पर किस तरह करें दीपदान?
- देव दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें।
- इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके भगवान शिव, श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन करें।
- शाम के समय प्रदोष काल में मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल भरकर रूई की बत्ती लगाएं।
- इसके बाद देवी-देवताओं का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करें और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें।
- इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े तथा धन का दान करना भी शुभ माना जाता है।
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देव दीपावली पर किन जगहों पर जलाएं दीपक?
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देव दीपावली पर किन जगहों पर जलाएं दीपक?
इस पावन अवसर पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 108 दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा 365 दीपक जलाने की परंपरा भी प्रचलित है। मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष के दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है।
प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार, मंदिर, रसोईघर, आंगन, छत और बालकनी में दीपक रख सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी के पौधे, पीपल और शमी के वृक्ष के पास भी दीप जलाने की परंपरा है। मंदिरों, नदियों के घाटों और पवित्र सरोवरों के किनारे दीपदान करना भी इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
काशी में देव दीपावली का नजारा बेहद आकर्षक होता है। यहां दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट और पंचगंगा घाट सहित विभिन्न घाटों पर हजारों दीप जलाकर भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। हालांकि, नदी में दीप प्रवाहित करते समय पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा से जुड़े नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।