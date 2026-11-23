1 of 5 देव दीपावली 2026 दीपदान की सही विधि और नियम - फोटो : AI







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Dev Diwali Deepdaan Time 2026: कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का उत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 24 नवंबर, मंगलवार को पड़ रहा है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक, इसी पावन तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। असुर पर महादेव की इस विजय से प्रसन्न होकर देवी-देवताओं ने काशी पहुंचकर दीप जलाए और उत्सव मनाया। इसी परंपरा के कारण इस दिन को देव दीपावली कहा जाने लगा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और त्रिपुरोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं देव दीपावली पर दीपदान का सही समय, विधि और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं।

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2 of 5 देव दीपावली का धार्मिक महत्व - फोटो : freepik

देव दीपावली का धार्मिक महत्व

सनातन परंपरा में देव दीपावली को अत्यंत पवित्र पर्व माना गया है। यह उत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर सभी देवी-देवता स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आते हैं और भगवान शिव की नगरी काशी में दीपोत्सव करते हैं। यही वजह है कि इस पर्व को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है।



पौराणिक कथा के अनुसार, त्रिपुरासुर नामक असुर ने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में भय का वातावरण बना दिया था। तब भगवान शिव ने उसका वध करके सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कराया। महादेव की इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने काशी में दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी। धार्मिक विश्वास है कि कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धापूर्वक दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है।

3 of 5 देव दीपावली 2026 पर दीपदान का शुभ मुहूर्त - फोटो : freepik

देव दीपावली 2026 पर दीपदान का शुभ मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 23 नवंबर 2026 को रात 11 बजकर 43 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 24 नवंबर 2026 को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा। उदया तिथि और शाम के समय पूर्णिमा रहने के कारण देव दीपावली का पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल शाम 05:08 बजे से 07:47 बजे तक रहेगा।

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4 of 5 देव दीपावली पर किस तरह करें दीपदान? - फोटो : adobe stock

देव दीपावली पर किस तरह करें दीपदान? देव दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें।

इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके भगवान शिव, श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन करें।

शाम के समय प्रदोष काल में मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल भरकर रूई की बत्ती लगाएं।

इसके बाद देवी-देवताओं का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करें और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें।

इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े तथा धन का दान करना भी शुभ माना जाता है।

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5 of 5 देव दीपावली पर किन जगहों पर जलाएं दीपक? - फोटो : freepik