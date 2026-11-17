1 of 5 आंवला नवमी पर करें ये खास उपाय - फोटो : AI







Link Copied



Akshaya Navami Upay: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और उससे जुड़े उपाय करने की परंपरा है। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक आराधना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप सुख, शांति तथा सौभाग्य की कामना के लिए शुभ होता है। आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय कर सकते हैं।

Trending Videos

2 of 5 आंवला नवमी के उपाय - फोटो : AI

आंवला नवमी के उपाय

दांपत्य जीवन में प्रेम के लिए: पति-पत्नी के बीच मनमुटाव रहता हो, तो आंवले के पेड़ के तने पर सात बार सूत लपेटें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर वृक्ष की आरती करें।



धन और मान-सम्मान के लिए: समृद्धि, प्रतिष्ठा और ज्ञान की कामना से अक्षय नवमी पर आंवले का पौधा लगाएं। यदि उस दिन संभव न हो, तो पौधा लगाने का संकल्प लें और अनुकूल समय पर रोपण करें।



परिवार में शांति के लिए: घर में सुखद माहौल की कामना से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। ऐसा करना संभव न हो, तो आंवले का फल घर लाकर पूजा में शामिल करें।



3 of 5 आंवला नवमी के उपाय - फोटो : AI

स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए: स्नान के बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें। फिर उसकी जड़ में दूध मिला जल अर्पित करके स्वास्थ्य की प्रार्थना करें।



संतान सुख के लिए: संतान संबंधी मनोकामना रखने वाले लोग वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। फूलों से पूजा करें, कपूर से आरती उतारें और सात बार परिक्रमा करें।



प्रेम विवाह की बाधाओं के लिए: मनपसंद व्यक्ति से विवाह में अड़चन हो, तो आंवले के तने पर रोली का तिलक लगाएं। हाथ जोड़कर बाधाएं दूर होने की प्रार्थना करें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 आंवला नवमी के उपाय - फोटो : Adobe

सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए: आंवले की जड़ में जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु के मंत्र ‘ॐ नमो भगवते नारायणाय’ का 11 बार जाप करें।



बच्चों के स्वास्थ्य के लिए: आंवले के वृक्ष के सामने धूप-दीप जलाकर आरती करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करें।



मनोकामना पूर्ति के लिए: स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं और उन्हें आंवले का फल अर्पित करके अपनी इच्छा व्यक्त करें।

विज्ञापन

5 of 5 आंवला नवमी के उपाय - फोटो : adobe stock