छठ महापर्व का तीसरा दिन: जानिए सांध्य अर्घ्य देने का समय, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और मंत्र

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छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे परिवार के साथ नदी, तालाब या जलाशय के किनारे पहुंचते हैं। वहां पानी में खड़े होकर बांस के सूप और दउरा में रखे ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पूजन सामग्री से सूर्यदेव की आराधना करते हैं। इसके बाद सूर्यास्त के समय उन्हें जल और दूध से अर्घ्य अर्पित किया जाता है।द्रिक पंचांग के अनुसार, छठ महापर्व 2026 में संध्या अर्घ्य 15 नवंबर (रविवार) और उषा अर्घ्य 16 नवंबर (सोमवार) को दिया जाएगा।छठ महापर्व का तीसरा दिन सबसे खास और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन छठी मैया की पूजा और सूर्यदेव की आराधना का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है छठ पर्व के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि की शाम को सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्यूषा संग रहते हैं। इस कारण से इस समय की गई आराधना से जीवन में सुख-शांति, वैभव, संपन्नता और संतान सुख की प्राप्ति होती है।छठ पर्व के तीसरे दिन शाम के समय बांस की टोकरी या फिर सूप में ठेकुआ, चावल के लडू, गन्ना और मौसमी फल के साथ एक पीला कपड़ा जिसे टोकरी ढकी जा सके उसको साथ में घाट के पास रखें।छठ पर्व के तीसरे दिन नदी या घाट के पास पहुंचकर सबसे पहले दीपक जलाएं और इसी के पास इसे रख लें। इसके बाद सूर्यास्त होने पर दोनों हाथों में सूप लेकर जल में कमर तक पानी में खड़े हो जाएं। फिर तांबे के लोटे में जल और दूध लेकर डूबते हुए सूर्यदेव को तीन बार अर्घ्य अर्पित करें और उनको प्रणाम करें। इसके बाद प्रसाद से भरी टोकरी और सूप से छठी मैया की विधि-विधान के साथ पूजा करें।"ॐ एहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगत्पते।अनुकम्पया मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर:॥"रात्रि जागरण के साथ छठी माता के लोकगीत व्रत कथा सुनें।