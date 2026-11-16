देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह के साथ जरूर करें ये पांच अचूक उपाय, सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि

हिंदू धर्म में कार्तिक माह में आने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इसे देवउठनी, देवोत्थान और देवप्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार माह की योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद चातुर्मास खत्म होता है और शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाती है। देवउठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह की भी मान्यता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर कौन-कौन सा उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 नवंबर को सुबह 07 बजकर 16 मिनट पर होगी। इस तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर होगा।देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा के बाद जागते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें और सिक्के व कौड़ियां रखें। फिर इन्हें तिजोरी में रख दें।देवउठनी एकादशी पर सौभाग्य में वृद्धि के लिए तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और भगवान विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। इससे भाग्य में वृद्धि की प्राप्ति होती है।जिन घरों में अक्सर क्लेश रहता है उनको देवउठनी एकादशी पर केल के पत्ते में पंजीरी और तुलसी दल मिलाकर भगवान विष्णु के भोग लगाएं और प्रसाद बांटे। इससे शांति और खुशहाली का वास होता है।आर्थिक उन्नति के लिए देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और तुलसी दल अर्पित कर पूजा करें।देवउठनी एकादशी पर दांपत्य और वैवाहिक जीवन में सुख और बेहतर तालमेल के लिए पति-पत्नी मिलकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें।पांच तुलसी दल पर हल्दी का तिलक लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।